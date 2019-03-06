Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu, Eskişehir'de Üretiliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 sonunda Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunun Eskişehir'de 40 kadın girişimci tarafından kurulam Albila Serum Fabrikası'nda üretileceğini belirtti ve "Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 sonunda Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunun Eskişehir'de 40 kadın girişimci tarafından kurulam Albila Serum Fabrikası'nda üretileceğini belirtti ve "Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız" dedi.



Eskişehir'de temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından 40 yatırımcının kurduğu Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi· ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret etti. Burada konuşan Varank, tesiste Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan'ın geliştirdiği, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlara yatırım yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Melek yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular. Burada da Türkiye'nin en önemli GMP standartlarında üretim tesislerinden birini oluşturdular. Türkiye'de daha önce böyle bir ürün yoktu. Arkadaşlarımız akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı anti serum üretiyor. İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da Albila üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. KOSGEB desteği veriyoruz. Bu tip teknoloji, bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye'den daha fazla çıkmasını istiyoruz. Türkiye'de ithalatın önünü kesecek bir girişimin bilimsel bir çalışmadan çıkmış olması ayrıca gururlandırıyor."



ZEHİR ÖNCE ATLARA ENJEKTE EDİLİYOR



Akrep ve yılan zehirlerine karşı antiserumları geliştiren Doç. Dr. Figen Çalışkan, akreplerden aldıkları zehri artan oranlarda atlara enjekte ettiklerini anlatarak, "Yavaş yavaş onlara aşılama yapıyoruz. Ardından da zehre karşı oluşan, o zehri nötralize eden antikorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra tesisimize getiriyoruz. Tamamen steril koşullarda, GMP koşullarında, buradaki uzman ekibimizle birlikte o içindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün dönüş burada gerçekleşiyor" diye konuştu.



- Eskişehir

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