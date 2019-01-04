Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İlk Lisanslı Atlı Okçuluk Spor Kulübü Melikgazi'de

Türkiye'nin İlk Lisanslı Atlı Okçuluk Spor Kulübü Melikgazi'de

1 saat önce

Türkiye'nin ilk atlı okçuluk spor kulübü olan Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Sami Genel, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Bıyıklı ve Hakan Meneviş Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin İlk Lisanslı Atlı Okçuluk Spor Kulübü Melikgazi'de, System.String[]
Türkiye'nin ilk atlı okçuluk spor kulübü olan Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Sami Genel, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Bıyıklı ve Hakan Meneviş Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Türkiye'de 20 civarında federasyonu bağlı kulüp olduğunu ancak ilk lisanslı kulübün Kayseri'de 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü olduğunu belirten Kulüp Başkanı Sami Genel, "Şu anda 25 lisanslı aktif sporcumuz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye Şampiyonasını Kayseri'de yaparak önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ayrıca İlk resmi hakem kursunu da Kayseri'de açarak bu alanda şehrimizin söz sahibi olduğunu kanıtladık. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz sonucunda Kocasinan Cırgalan bölgesinde yapılması planlanan ETNO Spor Merkezi Projesinin uygulama projelerinin hazırlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tesisin tamamlanması ile birlikte Kayseri olarak daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmamıza, şehrimizin sportif, kültürel ve turizm yönünden önemli bir konuma gelmesini sağlayacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türk toplumunda at, ok ve yayın önemi çok büyüktür. Tarihten günümüze gelene kadar at en önemli binek aracı, ok ve yay ise savaşlarda kullanılan en önemli silah olarak kullanılmıştır.Günümüzde dünya çapında aktif olarak yapılanbir spor dalıdır. Ata sporumuz olarak kabul edilen okçuluğun gelişmesi ve daha yaygın hale getirilerek gerek şehrimiz, gerek ülkemiz, gerekse dünya çapında başarılar elde edilmesi yönünde Kayseri Atlı Okçuluk Kulübümüzün yaptığı anlamlı çalışmaları takdirle karşılıyor, sporun ve sporcunun dostu anlayışı ile her zaman yanlarında ve destekçileri olacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Kayseri, Melikgazi, Türkiye, Güncel
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