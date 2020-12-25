ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak

25.12.2020 13:25

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye'de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından görüntülendi.

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak
ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak
ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak
ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak

Seyitgazi, Eskişehir, Türkiye, Kırka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak - Son Dakika Ekonomi


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