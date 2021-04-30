Türkiye'nin ilk metal ön ödemeli kartı

Papara, Mastercard ile iş birliği gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk metal ön ödemeli kartını kullanıcılarına sunduğunu duyurdu. Açıklamada, 1000 adet sınırlı sayıda üretilen Mastercard logolu metal kartlarının 18 gram paslanmaz çelikten üretildiği ve plastik kartlardan farklı olarak metal üzerine lazer kesimle işlendiği bilgilerine de yer verildi.

Kart üzerinde yer alan tüm bilgilerin lazer ile ayrıntılı olarak işlendiği Papara Mastercard Metal Card, aynı zamanda temassız ödeme özelliğini de barındırdığı ve şimdilik kapalı beta durumunda olan Papara Mastercard Metal Card programı ilerleyen süreçte tüm Papara kullanıcılarına açılacağı kaydedildi.

"KULLANICILARIMIZA EN PRESTİJLİ HİZMETLERİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "Kullanıcılarımıza finansal anlamda benzersiz bir deneyim yaşatmak, bu konuda da öncü olmak değerlerimizin başında geliyor. Papara ekibi olarak, Türkiye'de bir ilk olan ve tüm dünyada prestije sahip Metal Card'ı üreterek kullanıcılarımıza verdiğimiz değeri göstermek istedik. Metal Card'ımız, hem ayrıcalıklı özelliklere sahip hem de paslanmaz çelikten üretilmiş bir kart. Bu iş birliğimizle, Türkiye'de ilk defa plastik olmayan bir ödeme aracını kullanıma sunmuş olduk. Beta aşamasında olan Papara Mastercard Metal Card'a şimdilik yalnızca 1.000 kişi sahip olabilecek. Kısa bir sürede ise tüm kullanıcılarımızın beğenisine sunacağız" dedi.

ÖN ÖDEMELİ METAL CARD İLE AYRICALIKLI DENEYİM

Son birkaç yılda nakit kullanımının hijyen ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı daha az tercih edildiğini ve kart ödemelerinin artış trendinde olduğunu belirten Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise, "Türkiye nüfusunun yaklaşık %70'i banka kartı kullanıyor. Öte yandan herhangi bir banka hesabına gerek olmaksızın özellikle Papara gibi elektronik para lisansına sahip kuruluşlar tarafından kullanıma sunulan ön ödemeli kartlar, ödemeleri demokratikleştirme ve finansal kapsayıcılığı artırmada büyük rol oynuyor. Mastercard olarak bizler, finans teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz öncü çalışmalarla, kullanıcıların seçkin hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Geliştirdiğimiz metal ön ödemeli kartlar, tasarımı ile yenilikçi ve prestijli bir görünüme sahip; Papara'nın 'Premium Cashback' sadakat programıyla da kullanıcılarına ayrıcalıklı bir deneyim ve birçok avantaj sunuyor. Türkiye'de bir ilke imza atarak, Papara ile bu projede iş birliği yapmaktan yana mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.