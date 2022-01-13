Üye Girişi
Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi

13.01.2022 10:56

Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi Türkiye'nin ilk defa metaverse ortamında "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu meslek bilgi yarışması Sivas'ta gerçekleştirildi Türkiye'nin ilk defa metaverse ortamında "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu meslek bilgi...

Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi

Türkiye'nin ilk defa metaverse ortamında "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu meslek bilgi yarışması Sivas'ta gerçekleştirildi

SİVAS - Türkiye'nin ilk defa metaverse ortamında "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu meslek bilgi yarışması Sivas'ta gerçekleştirildi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmaya il merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden 10 öğrenci katıldı. Programda metaverse ortamda "İş Sağlığı ve Güvenliği" yarışması gerçekleştirildi. Öğrenciler sanal gerçeklik gözlüklerini takarak, sanal ortamda kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Katılımcılar ise öğrencilerin sanal ortamdaki yarışma anlarını projeksiyonla yansıtılan görüntü üzerinden takip etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın birincisi Sivas MTAL öğrencisi Çınar Arda Özlü, ikincisi Atatürk MTAL öğrencisi Mehmet Can Kümbetlioğlu, üçüncüsü ise Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL öğrencisi Mustafa Reşber oldu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, dereceye giren öğrencilere ise sanal gerçeklik gözlüğü hediye edildi.

"Metaverse bir çok alana girmiş durumda"

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, dünyada ki en pahalı şeyin bilgi üretmek olduğunu dile getirerek, "Geleceğin teknolojisi metaverese, bu günlerde arsa satışlarından sanal mülk edinmelere kadar birçok alana girmiş durumda. Belki burada ilgisini çekenlerinde geleceğin iş kollarından sanal gerçeklik ortamına merak salacağını düşünüyorum. Dünyada şuanda en pahalı şey bilgi üretmektir. Ürettiğiniz bilgiyi sattığını zaman katma değeri çok yüksek ürünler sınıfında sayılıyor. O yüzden biz bu projeyle arkadaşlarımızın ilgisini bu alana çekeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Geleceğin evreni metaverse"

Yarışmada derece alan öğrencilerden Mustafa Reşber, bu adımın Sivas'ta atılması kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Öncelikle böyle bir yarışmayı Türkiye ve Sivas'ımıza kazandıran tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Geleceğin evreni metaversede artık yarışmalardan tutun sosyal hayat, açık arttırmalar belki davalar bile meteverse evreninde görülebilir hale gelebilecek. Böyle bir adımın böyle bir yerde ve Sivas'ta atılması benim için çok büyük bir gurur. Bu yarışmada yer alarak bende onure oldum "dedi.

Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi
Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi
Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Metaverse, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi - Son Dakika


Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi         
10:45
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:44 Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:04:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas'ta düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement