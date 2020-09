Türkiye'nin ilk Mikrobiyom Teknoloji şirketinden 'Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi'- Doç. Dr.... - Son Dakika

- Türkiye'nin ilk Mikrobiyom Teknoloji şirketinden 'Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi'

Doç. Dr. Aycan Gündoğdu: "Teknolojimizle mikrobiyom alanında Avrupa'nın önüne geçeceğiz"

KAYSERİ - Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan Enbiosis şirketi, Türkiye'de ilk Mikrobiyom Biyoteknoloji şirketi olarak, bağırsaklardaki bakterileri tanımlayabilen ve beslenme ile yönlendirmesini sağlayabilen 'Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi' ni geliştirdi. Enbiosis Kurucu Ortağı Doç. Dr. Aycan Gündoğdu yaptığı açıklamasında, "Teknolojimizle mikrobiyom alanında Avrupa'nın önüne geçeceğiz" dedi.

Şirketteki teknolojileri ile hedeflerinin bölge ve Avrupa pazarına ihraç olduğunu söyleyen Enbiosis Şirket Kurucu Ortağı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Ufuk Nalbantoğlu, "Şirketimiz 2019 yılında Erciyes Teknopark bünyesinde Kayseri'de kuruldu. Daha sonra İstanbul'da ticari faaliyetlerimizi yürütmek için genel merkezimizi açtık. Bununla beraber, araştırma geliştirme ve operasyon faaliyetlerimizi de Erciyes Üniversitesi'nde devam ettiriyoruz. Hollanda menşeili NN Sigorta'nın yürüttüğü sağlık girişimleri yarışmasında şirketimiz birinci oldu. 30 ayrı ülkeden 114 ayrı sağlık girişimcisinin katıldığı bir yarışmaydı. Aslında global bir yarışmaydı diyebiliriz ve bu birincilik sonucunda da NN Sigorta ile çalışma ve Avrupa pazarında açılma fırsatımız oldu. Biz genel olarak Mikrobiyom Biyoteknolojisi alanında Türkiye'de kurulan ilk şirketiz ve bölgemizde de İsrail ile beraber faaliyet gösteren iki şirketten biriyiz. Genellikle Türkiye pazarına açılmayı ilk olarak hedefliyoruz. Bununla ilgili olarak satışlarımız başladı ve çeşitli hastanelerle anlaşmalarımız yürümekte. Aynı zamanda Avrupa pazarında Avrupa Birliği bölgesi ve İngiltere ile çeşitli anlaşmalarımız başladı. Teknolojimizi ihraç etmeye çalışıyoruz. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Ukrayna ile de görüşmelerimiz devam etmekte. Hedefimiz, bölgemizde ve Avrupa'da geliştirdiğimiz teknolojiyi ihraç etmek. Girdiğimiz yarışma 'Sigorta Sağlık Girişimleriyle Buluşuyor' isimli yarışmasıydı ve bu alanda ilerleyebilecek potansiyelde bulunan sağlık girişimleri içerisinden en uygun olanının seçilmesi yönünde bir yarışmaydı. Yaklaşık 3-4 aylık bir geçmişi var ve faaliyetleriz, teknolojilerimiz üzerinden değerlendirme yapıldı. Dünyadaki bu alanda çalışan 30 ayrı bölgedeki şirketlerin teknolojilerinin ve pazar potansiyellerinin karşılaştırıldığı bir yarışmaydı" dedi.

"Ürünleri piyasaya sürdüğümüzde bu alanda ilk olacağız"

Tanı koymayı ve olumlu yönde ilerlemeyi sağlayan ürünlerin piyasaya sürülmesiyle, alanlarında ilk olacaklarını söyleyen Enbiosis Kurucu Ortağı Doç. Dr. Aycan Gündoğdu, "Biz 2014'de iki bilim insanı Türkiye'ye döndükten sonra Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde Metagenomik ve Biyoinformatik Laboratuvarını kurduk ve burada çalışmalarımıza başladık. İlk başta çalışmalarımızın çoğu TÜBİTAK destekli devam etti ve 2019 yılında da Erciyes Üniversitesi Teknopark'ta kurduğumuz Enbiosis Biyoteknoloji şirketi ile ticarileştirdik, tabi bir de yatırımcımız var. Şirketimizin şu anda bir ürünü var ama aslında çok geniş bir Ar-Ge'miz var, yaklaşık 18 kişilik bir ekip çalışıyor şu anda şirketimizde. İlk ürünümüzle, bağırsaktaki yararlı ve zararlı bakterileri tanımlıyoruz. Beslenme ile de zararlı bakterileri azaltıp, yararlı bakterileri artıracak şekilde bir modülasyon uyguluyoruz. Bu ilk ürün dışında şu an Ar-Ge olarak çalıştığımız belli hastalıkların tanısında kullanılabilecek tanı kitleri üzerinde de çalışıyoruz. Aslında mikrobiyoma dayalı hastalık tanısı, dünyada çok yeni bir teknoloji fakat bunu yapan şirketlerin sayısı çok çok az. Yakın zamanda biz bu ürünü piyasaya sürmeyi düşünüyoruz ve bu teknolojiyi kullanan bildiğimiz kadarıyla da dünyadaki ilk şirket olacağız" dedi.

Doç. Dr. Aycan Gündoğdu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa'nın bu alanda önüne geçeceklerine inandıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mikrobiyom konusu biraz daha temel bilim konusuydu. Hastalık ve sağlık durumlarında vücuttaki bakteri çeşitliliği bakımından fark olduğunu biliyorduk ama 2012- 2013 yılından sonra bu alan biraz daha hastalık tanı ve tedavisine yöneldi. Yani biraz daha translasyonel bir yansıma oldu. Hastalık ve sağlık durumunda bakteri çeşitleri değişiyor, peki biz bu durumu nasıl kullanabiliriz? Hastalıklara tanı koyabilir miyiz? Tedavisinde kullanabilir miyiz gibi bir yaklaşıma dönüştü. Biz de bu alanda faaliyet gösteriyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde vücudumuzdaki bakterilerimizi tanımlayarak, hastalıklarımızı erken aşamada tanıyacağız ve daha da önemlisi bu hastalıklardan korunmada bunları kullanabileceğiz ve tedaviye destek için bu bakterileri yönlendirebileceğiz. Biz de son 10 yılda dünyanın ilerlediği bu alanda Türkiye'de kurulan ilk şirket olarak Avrupa'daki rakiplerimizi yakalayacağımızı, hatta daha da önünde olacağımızı düşünüyoruz. Kitimizin internetten şu an ulaşımı var. Bağırsak bakterilerini modüle ederek sağlıklı yaşam sırrı olarak sunuyoruz. İnternet dışında hekimler ve diyetisyenler aracılığı ile de kite ulaşılabilir. Şu an zaten şirketimiz bünyesinde çalıştırdığımız diyetisyenlerimiz var ve kiti internet üzerinden aldığınızda size bir rapor geliyor. Bu raporla birlikte bir de beslenme önerisi geliyor ve diyetisyenimiz size online olarak hizmet veriyor. Şirketimiz sağlık alanında birkaç ödül aldı. İlk olarak 2020 yılının Şubat ayında İmagine Tomorrow etkinliğinde yılın sağlık girişimi ödülünü Sanayi Bakanımızın elinden aldık. Bunun dışında Bayer'in Girişim Hızlandırma programına seçildik, NN Sigorta'nın yaptığı ve global ölçekli yarışmada birinci olduk. Ayrıca illumina ve Johnson&Johnson firmalarının startup hızlandırma programlarında dünya finallerine seçildik. O programlara da katılabilen dünyadaki sayılı birkaç startuptan biri olmayı hedefliyoruz.