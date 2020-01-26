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Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan hayatını kaybetti
6 saat önce
Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'nin ilk milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı sporcu Garbis Zakaryan, hayata veda etti. 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray'da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi.
Zakaryan için çarşamba günü saat 13.00'te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek ve ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL
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