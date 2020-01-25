Türkiye'nin ilk milli boksörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk milli boksörü hayatını kaybetti

6 saat önce

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü olan 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk milli boksörü hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü olan 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türk boksu bir efsanesi daha yitirdi. Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan hayata veda etti. 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray'da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi.

Ermeni asıllı boksör yaptığı bir açıklamada:  "ölünce beni Türk bayrağı ile toprağa verin" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Garbis Zakaryan'nın arşiv görüntüleri


Garbis Zakaryan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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