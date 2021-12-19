Türkiye'nin İlk Milli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A'nın Çalışmalarının 2023 Yılında Tamamlanması Hedefleniyor

Uzun süredir çalışmaları devam eden TÜRKSAT 5B haberleşme uydusu ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin veri iletişim kapasitesini önemli ölçüde arttırması beklenen uydunun uzaya gönderilmesinde Space X firmasına ait Falcon 9 roketi kullanıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TÜRKSAT 5B'ye ilişkin açıklamasında çalışmaları süren yerli uydu 6A'nın da yakında uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Türkiye'nin Haberleşme Alanındaki İhtiyacı Yerli Kaynaklarla Karşılanacak

TÜBİTAK 1007 programı kapsamında desteklenen Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yapım çalışmaları TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) koordinasyonunda devam ediyor. Aralık 2014'te başlayan projede TÜBİTAK UZAY, RASAT ve GÖKTÜRK 2 uydu projelerinde elde ettiği bilgi ve deneyimlerinden güç alarak çalışmaların yürütülmesinde önemli bir sorumluluk üstleniyor. TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmalarının ortakları arasında bulunduğu projede uydu alt sistemlerinin birçoğu uydu yer istasyonu ve yazılımları tamamen yerli kaynaklarla geliştiriliyor. Sistem seviyesi testlerin devam ettiği projede uydunun 2023'te uzaya fırlatılması hedefleniyor.

TÜRKSAT 6A'nın yörüngede göreve başlaması ile ülkemizin haberleşme uyduları alanındaki ihtiyacının önemli bir bölümü uydunun hizmet ömrü olan 15 yıl boyunca karşılanmış olacak. TÜRKSAT 6A'nın geliştirilmesi ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 10 ülke arasına girerek önemli bir kazanım elde edecek. TÜRKSAT 6A'da görev alacak yerli ekipmanlar gelecek uzay görevlerinde ihtiyaç duyulacak talebe hazır çözüm sunacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptığı açıklamada uydunun Türkiye'nin haberleşme alanındaki ihtiyaçlarını yerli çözümlerle karşılayabilmesi noktasında büyük bir adım olduğunu kaydederek uydunun Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Asya kıtasındaki kapsama alanları ile çok geniş bir kitleye hizmet ulaştırmasının planlandığını belirtti.

TÜRKSAT 6A projesinde sistem seviyesinde dört farklı model üretiliyor. Bu modellerden ilk ikisi olan "Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli" ve "Elektriksel Elektronik Uydu Modeli" 2018 yılında tamamlandı. İlk işlevsel testleri 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanan "Mühendislik Modeli"nin uzay görevinin zorlu çevresel şartlarına dayanıklılığı çevresel testler ile doğrulanmaya devam ediyor. Asıl görevi icra edecek "Uçuş Modeli"nin işlevsel test öncesi entegrasyon faaliyetleri de "Mühendislik Modeli" üzerindeki faaliyetler ile eşzamanlı olarak yürütülüyor.