"Türkiye'nin ilk milli kazı alanı" Alacahöyük'te kazı süresi 12 aya çıkarıldı - Son Dakika

"Türkiye'nin ilk milli kazı alanı" Alacahöyük'te kazı süresi 12 aya çıkarıldı

13.01.2021 19:11

Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri'nde arkeolojik kazıların 12 ay devam etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri'nde arkeolojik kazıların 12 ay devam etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, 2020 yılı çalışmalarını değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, bir süre ara verilen Alacahöyük'teki kazıların, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'ın kazı başkanı olarak atanmasıyla yeniden başladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kazı çalışmalarının ağır ilerlediğini belirten Şengül, "Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu arasında imzalanan protokolle Alacahöyük'teki arkeolojik kazıların süresi 12 aya çıkartıldı. Bu destekle birlikte istihdam da sağlandı. 4 arkeolog ve bir restoratör şu anda kazımız için görevlendirildi." dedi.

Kentteki diğer arkeolojik kazıların da 12 aya çıkartılmasını talep ettiklerini dile getiren Şengül, "Geçtiğimiz aralık ayında Eskiyapar ve Şapinova'daki arkeolojik kazıların süresinin de 12 aya çıkartıldığının bilgisi bize ulaştı. Bundan sonraki süreçte kazılar inşallah 12 ay boyunca devam edecek. Bu, ilimizdeki arkeolojik çalışmalar açısından son derece önemli bir gelişme." diye konuştu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yıldırım ise bu yıl kazı çalışmalarının, çevre temizliği ve düzenlemesiyle geçtiğini, ören yerinin çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

Alacahöyük'ün toprak yapısından dolayı kazı alanlarını korumanın zor olduğunu anlatan Yıldırım, "Alta indikçe üstü yıkılmaya başlayabilir. Benim öncelikli amacım tabii ki yeni alanlar açmak, anıtsal mekanlar bulmaya çalışmak ama esas hedefim kültürel anıtı, bizden sonraki nesillere aktarabilecek projeler hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Alacahöyük'ün, kral mezarlarından ötürü dünya literatürüne girdiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"1930'larda büyük bir şans eseri köy meydanında yapılan sondajda, bütün Ön Asya'da dikkat çekecek eserler ortaya çıkartıldı. Eserler Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmektedir. Bizim, buraya gelecek insanlara o zenginlikleri gösterebilecek projeler hazırlamamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz."

Kazıların 12 aya çıkartılmasının sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen Yıldırım, kazılarda çalışacak daha fazla işçi görevlendirmesiyle çalışmaların hız kazanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu'nun bilinen ilk barajlarından Hitit Barajı, kral ve prens mezarları, Aslanlı Kapı Sfenksi ile ziyarete açık arkeolojik kazı alanına ev sahipliği yapan Alacahöyük Ören Yeri, anlık olarak en fazla 30 kişi tarafından ziyaret edilebiliyor.

Arkeoloji, Türkiye, Çorum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin ilk milli kazı alanı' Alacahöyük'te kazı süresi 12 aya çıkarıldı - Son Dakika


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