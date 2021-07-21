Türkiye'nin ilk Milli Parkı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

"Dünürlerimize misafirliğe geldik. Çamlık Milli Parkı'nın 25 yıl önce görmüştüm. Hala aynı güzellikte duruyor. İnşallah hep bu şekilde durur."

Ailesiyle Nevşehir 'den gelen Lale Yolacar ise şunları söyledi:

Türker, çocuklar ve ailesiyle hoş vakit geçirdiklerini belirterek, "Hava iki gündür çok sıcak ama çamlık çok serin." dedi.

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