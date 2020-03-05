Türkiye'nin ilk model ve oyuncu ikizleri - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk model ve oyuncu ikizleri

6 saat önce

Eskişehir'de 25 yaşındaki kardeşler Erkin ve Yarkın Atay, Türkiye'nin ilk model ve oyuncu olan ikizleri olarak çalışmalarına devam ediyor.

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Eskişehir'de 25 yaşındaki kardeşler Erkin ve Yarkın Atay, Türkiye'nin ilk model ve oyuncu olan ikizleri olarak çalışmalarına devam ediyor.


Model olarak başladıkları profesyonel hayatlarında kısa sürede büyük yankı uyandıran Eskişehirli Erkin Atay ve Yarkın Atay kardeşler, kariyerlerine her geçen gün yeni projeler ekliyor. 25 yaşındaki yakışıklı ikizler modelliğin yanı sıra belirli projelerde oyunculuk da yaparken Türkiye'nin ilk model ve oyuncu olan ikizleri olmanın gururunu yaşıyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan başarılı ikili, Türkiye'nin yeni ikiz jön adayları olmak için eğitimlerini de devam ediyor.


"Bizim gibi hem modellik hem oyunculuk yapan ikiz yok"


İkiz olarak bu işi yürütmek istediklerini ifade eden Erkin ve Yarkın Atay, hedeflerinin yanı sıra kendileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Bizi daha çok öne sürebilecek projelerde boy göstermek istiyoruz" diyen Atay kardeşler, "Modellik eğitimleri aldık ve defilelere çıktık. Bunun yanı sıra butik çalışmaları yaptık. Fotoğraf üzerine eğitimler aldık. Şimdi oyunculuk eğitimine devam ediyoruz. Çok güzel eğitimler alıyoruz. Bize çok büyük katkısı oluyor. Araştırdık ve Türkiye'de bizim gibi hem modellik hem oyunculuk yapan ikiz yok. Amacımız oyunculuk ve modellik kariyerlerimizde ilerlemek. İkiz olarak Türkiye'de bu işi yürütmek istiyoruz. Gelen teklifler oluyor ama biz daha çok ünlenmek istiyoruz. Bizi daha çok öne sürebilecek projelerde boy göstermek istiyoruz. Daha güzel yerlerde yer almak için kendimizi tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı, Eskişehir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04 Kaynak: İHA
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