Türkiye'nin ilk olimpik buz pistinin tadilatı için 22 Aralık'ta ihale düzenlenecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kafeteryadan kütüphaneye, sergi salonundan buz pistine kadar modern bir yapıya dönüştürülecek olimpik buz pistinin tadilatı için 22 Aralık'ta ihale düzenleyecek.

AA muhabirinin, Elektronik Kamu Alımları Platformu'ndan derlediği bilgiye göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, Türkiye'nin ilk olimpik buz pisti unvanına sahip Bel-Pa Buz Pateni Sarayı'nın bakım onarımı için ihaleye çıkacak.

İnşaat, altyapı, elektrik ve mekanik tesisatlarının tadilat yapım işlerini de kapsayacak ihale, Büyükşehir Belediyesinin İhale Toplantı Salonu'nda 22 Aralık'ta saat 15.00'de yapılacak.

Yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanmasının ardından 30 gün içinde yapılacak yer teslimi ile başlayacak tadilat çalışmasının 240 günde tamamlanması hedefleniyor.

İhaleye ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kafeteryadan kütüphaneye, sergi salonundan buz pistine kadar modern bir yapıya dönüştürülecek tesisin projesinin tamamlandığını belirtti.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan buz pistinin iştirakleri olan Bel-Pa şirketine 10 yıl süreyle devir işleminin yapılmasının ardından inceleme sonucunda tadilat işleminin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, 10 bin metre kare alandan oluşan buz pisti ve müştemilatının onarımı için Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun standartlarına uygun mimarlık ve mühendislik projeleri hazırlandı.

Projede, buz pisti ve çevresine profesyonel ses ve ışık sistemi kazandırılması, yapı içerisine sergi gibi faaliyetlerin yapılacağı 550 metrekare büyüklüğünde panoramik asansörlü çok amaçlı salon ile 770 metrekare büyüklüğünde kütüphane işlevleri yer aldı.

Ayrıca, buz pateni tesisinin bahçesi için, yan tarafında yer alan Adnan Ötüken Parkı ile bağlantı yolu olacak şekilde peyzaj projesi yapıldı.