Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan, Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi hizmete açıldı.

Kartepe'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya içinde, Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi hizmete girdi. Kitapseverler için konforlu okuma alanları oluşturulan 200 kişi kapasiteli Orman Kütüphanesi'nde, farklı kategorilerde 21 kitaplık bulunuyor. 2 bini aşkın kitabın bulunduğu kütüphanedeki sütun kitaplıklar, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde Sultan Abdülhamit Han döneminde Selim Sırrı Paşa tarafından diktirilen ve zaman içinde ömrünü tamamlayan ya da yıkılan asırlık çınarlar değerlendirilerek yapıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , "Bugün burada çok güzel bir şey yapmak için bir araya geldik. Burada bir yenilik daha olacak. Türkiye'de bir ilk olacak. Dünyada var mı bilmiyorum ama Türkiye'de olmadığını biliyorum. Burada ilk Orman Kütüphanesi'ni açmak için bir araya geldik. 21 ayrı bölümü olacak. Bu 21 bölümden 10 tanesi daha da anlamlı çünkü o 10 tanesi, İzmit Yürüyüş Yolu'nda bundan yaklaşık 150 sene önce Selim Sırrı Paşa tarafından ekilen asırlık çınarlar. Onları koruma altına almıştık. Ömrünü tamamlayanlardan bir kısmını insanların güvenliği açısından kesmiştik. Onları burada yaşatacağız. Onların içine kütüphaneler yaptık. 10 tanesi oyma ağaçlardan yapıldı. Toplam 21 tane kütüphanemiz var. Burada konuşmak sadece kuşlara serbest. Dünyanın en ilginç kütüphanelerinden biri olacak. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çok güzel bir projelendirme yapmışlar" dedi.

Başkan Büyükakın'ın konuşmasının ardından Ormanya'ya yaralı getirildikten sonra tedavi edilen 3 baykuş ise doğaya tekrar salındı.