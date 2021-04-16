TEI: GEMİSAVAR FÜZE MOTORUNDA DÜNYA REKORU KIRDIK - Son Dakika

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Eskişehir tesislerini tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'in 240 mm çap ile 1342 Newton (N) itme gücüne ulaştığını ve bunun bir dünya rekoru olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını Eskişehir'deki yerleşkesinde üreten TEI, yeni bir dünya rekoru kırıldığını açıkladı. Seri üretim yapılması planlanan orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300 Turbojet'in yapılan testlerde 250 mm çap ile 1342 Newton (N) itme gücüne ulaşıldığı açıklandı.

TEI'den yapılan açıklamada, '230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken, TEI-TJ300 Motoru, 240 mm çap ile 1342 N itki seviyesine ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı. Gelinen bu aşama, dünyada bu motor çapı içerisinde ulaşılan en yüksek itki seviyesidir. Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun ilk prototip çalıştırma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Haziran 2020'de gerçekleştirilmişti. Orta menzilli gemi savar füzede kullanılmak üzere tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başlayacak' denildi.