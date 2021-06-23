TÜRKİYE'NİN İLK ÖZEL GÜVENLİK DRON EKİBİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) Türkiye'de ilk özel güvenlik dron ekibi kuruldu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla güvenlik görevlilerine dron ehliyet belgesi verildi.

AÜ'de 'Güvenli Yerleşke Güvenli Yaşam Projesi' kapsamında Türkiye'de ilk özel güvenlik dron ekibi kuruldu. AÜ Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKHUMER) düzenlediği eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan güvenlik görevlilerine, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla AÜ Stadyumu'nda dron ehliyetleri verildi. Törene Rektör Özkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Ali Evren İmre, Rektör Danışmanı Cemil Tonbul, AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu ve Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Fulya Almaz, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Topuz, dron eğitmenleri ve güvenlik görevlileri katıldı.

İLKLERİN ÜNİVERSİTESİ

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Üniversitemiz ilkleri alışkanlık haline getirmiş durumda. Sağlık başta olmak üzere imza attığı çığır açıcı çalışmalarla öncü rol üstleniyor. Bu kapsamda, teknolojinin güvenlikte aktif kullanımını içeren ve dünyadaki önemli üniversitelerde de örneklerini gördüğümüz dron ekibi ile yine ilke imza attık" dedi.

Huzur ve güvenliğin üniversite için öneminin altını çizen Rektör Prof. Dr. Özkan, "Güvenli eğitim-öğretim ortamı, üniversite yönetimi olarak önceliklerimizdendir. Biliyoruz ki üniversitelerde huzur ortamı sağlanamazsa, eğitim ve öğretimde istenen düzeye ulaşılamaz. Bu nedenle geniş alana yayılmış olan kampüsümüzde, özellikle de üniversite çevresinde güvenliği sağlamak için teknolojinin de desteğini alarak 'Güvenli Yerleşke Güvenli Yaşam Projesi'ni hayata geçiriyoruz" dedi.

GÜVENLİK- ÖZGÜRLÜK DENGESİ

Rektör Prof. Dr. Özkan, tedbirleri artırırken, özgürlük-güvenlik dengesini de gözeteceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir üniversiteyi, üniversite yapan en temel özellik, öğrencilerine ve akademisyenlerine sağladığı bilimsel özgürlük ve eleştirel ortamdır. Güvenlik önlemlerinin planlanması ve uygulanmasında güvenlik-özgürlük dengesini gözetmek çok önemlidir. Yeni özel güvenlik dron timimiz de diğer güvenlik ekiplerimiz de bu dengeyi gözeterek görevlerini sürdürecek. Birlikte öğrencilerimize huzur ortamı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

PANDEMİDE 250 KURSİYERE EHLİYET VERİLDİ

AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün online eğitime izin vermesiyle birlikte eğitimlerini ara vermeden sürdürdüklerini ve yüz yüze eğitime geçişin önünün açıldığını, nitelikli eğitim vermeye devam edeceklerini söyledi. AKHUMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Fulya Almaz da pandemi sürecinde 250 kursiyere çevrimiçi kurs düzenleyerek ehliyetlerini verdiklerini açıkladı.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan, güvenlik görevlilerine dron ehliyetlerini verdi. Ardından eğitmenler eşliğinde Rektör Özkan dron kullanarak, teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.