Türkiye'nin İlk Özel Müzesinde İstanbul Dersi

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "İstanbul Dersleri"nde Esenlerli kadınlar, Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan eşliğinde Sadberk Hanım Müzesi'ni ziyaret ettiler. Müze arkeoloğu Cihan Andaç'ın rehberliğinde müzeyi gezen Esenlerli grup, M.Ö 6. bin yıldan Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu'da yaşamış uygarlıklara ve Osmanlı Dönemi İslam eserleri, dokumalar, kıyafetler, işlemeler kadar binlerce nadide eser hakkında bilgi aldı.

MÜZEDE 20 BİNE YAKIN ESER BULUNUYOR

Koç ailesinin 1950 yılında satın aldığı ve 1978 yılına kadar yazlık olarak kullandığı yalının müzeye dönüştürülme süreci hakkında bilgi veren Bağlan, "Yalı, 1980 yılında müzeye dönüştürülerek Sadberk Koç'un kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere ziyarete açılmıştır. Azaryan Yalısı olarak da bilinen Sadberk Hanım Müzesi Türkiye'nin ilk özel müzesidir. Yapının dış yüzünde ve pencere aralarında yer alan ahşap süslemeler binayı diğer yalılardan ayırıyor. Müze, kuruluşunda yaklaşık 3 bin esere sahipken bugün 20 bine yakın eseri barındırmaktadır" dedi.

BU GEZİ BÜYÜK ŞANS

Bursa'dan kızını ziyarete gelen "İstanbul Dersleri" öğrencisi Sadık Günay, gezinin kendisiiçin sürpriz olduğunu söyleyerek, "Geziden oldukça keyif aldım. Çok güzel yerleri gezdik. Süleyman Bey'in aktardığı bilgilerden çok etkilendim. Belediyenin bu etkinliği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra belediyenin faaliyetlerini takip edeceğim" ifadelerini kullandı.