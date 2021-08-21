Üye Girişi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi

21.08.2021 09:24
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi, System.String[]

Türkiye'nin önelim turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yerli üretilen şekilli balonlarla 2. Uluslararası Kapadokya balon festivaline hazırlanıyor.

Türkiye'nin önelim turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yerli üretilen şekilli balonlarla 2. Uluslararası Kapadokya balon festivaline hazırlanıyor.

Türkiye'de ilki 2019 yılında yapılan Uluslararası Kapadokya Balon festivalinin bu yıl ikincisi düzenleniyor. 28,29 ve 30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivalinde bu yıl ilk kez yerli üretilen şekilli balonlar görsel şölen yaşatacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı açıklamada bu yıl 2. Uluslararası Kapadokya Balon festivalinin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Aydoğan, "2019 yılında ilk Kapadokya uluslararası balon festivalini gerçekleştirmiştik. 2020 yılında pandemi sebebiyle herhangi bir festival gerçekleştiremedik. Bu yılda özellikle üretim firmamız olarak ürettiğimiz Türkiye'de üretilen ilk şekilli balonlarımız ile beraber ve yurtdışından gelen balonlarla beraber ikinci uluslararası Kapadokya balon festivalini gerçekleştireceğiz. Firmamız olarak üç farklı şekilli balon ürettik. Kalp şeklinde bir balon, roket şeklinde bir balon ve 30 Ağustos için özel Türk bayrağı şeklinde bir balon üretmeyi başardık. İnşallah bu festivalimizde bu balonlarımızla beraber görsel şölen ile Kapadokya'da misafirlerimizi görmek istiyoruz" dedi.

"Balon festivaline İspanya ve Portekiz katılacak"

2.Uluslararası Kapadokya Balon festivaline Türkiye'nin yanı sıra İspanya ve Portekiz'den gelecek olan özel şekilli balonlar katılırken pandemi ve karantina nedeniyle İngiltere, Brezilya, Fransa, Belçika ve Japonya'dan katılım sağlanamayacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, "Balon festivalimize İspanya ve Portekiz'den katılım var. İngiltere, Brezilya, Fransa, Belçika ve Japonya pandemi ve karantina şartlarına takıldığı için bu yılki festivale katılma şansına sahip olamadılar. Festival fikri ilk oluştuğunda yaklaşık 5 yıllık düşünce ile 2019 yılında ilkini gerçekleştirmiştik. Dünyada en yoğun yolcu uçuşunun yapıldığı nokta Kapadokya. Pandemi sonrasında yine gördük ki dünyada en fazla balon yolcu uçuşu ve balon uçuşunun yapıldığı nokta Kapadokya. Festivalle beraber amacımız, dünyada bir numara olarak ABD, Meksika ve Fransa'daki balon festivallerini de zaman içerisinde geçmek" diye konuştu.

"Roket balon 3 ay içerisinde hazırlandı"

Pasha Balloons tarafından 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivali için Türkiye'nin ilk yerli şekilli balonları olan kalp şekilli balon, roket şekilli balon ve Türk Bayrak şeklinde balon gökyüzü ile buluşacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yerli ve milli şekilli balonların üretiminin 3 ay ile 4 ay arasında üretilebildiğini söyledi. Aydoğan, "Şekilli balonların üretimi 3 ay ile 4 ay arasında bir süreç almaktadır. Özellikle roket balonumuz 3 aylık süreç içerisinde tamamlanmıştır. Şekilli balonlar normal balonlara göre daha uzun zaman almaktadır" dedi. - NEVŞEHİR

Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi
Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi

Kapadokya, Pandemi, Aydoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi 12:38 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek 12:35 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek 12:13 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu 11:57 Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı 11:48 Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada 11:39 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada
Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı 11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı 11:00 Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı

Son Dakika Haberleri
13:04 Marcao'nun saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu
12:37 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi
12:35 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
12:34 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek
12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar
12:12 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
11:48 Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı
11:40 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
11:38 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada
11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
Marcao'nun saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu Marcao'nun saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu         
13:05
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi         
12:12
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz         
11:51
Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı. Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.         
11:41
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan ürküten sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan ürküten sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
11:30
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü         
11:21
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 13:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk özel şekilli balonları üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement