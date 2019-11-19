Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşuyor
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşuyor - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşuyor

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturuluyor.

Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşuyor, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturuluyor.


Zeytin Tadım panelinin oluşturulması için bir araya gelen panelistler Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden Dr. Şahnur Irmak'tan eğitim aldılar. Gerçekleştirilen eğitimin ardından panelistler çalışmalarına başladı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur," Aydın Ticaret Borsası olarak bir kez daha sektör adına faydalı olacak olan 'zeytin paneli' çalışmalarımıza Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi (UZZK), Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarları A.Ş. ve Zeytin tadım panelistlerimiz ortaklığında başlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımız neticesinde Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturulacaktır. Zeytin Tadım Paneli çalışmalarını ve eğitimlerini tamamladıktan sonra üretilen zeytinlerin koku, tat, texür (sertlik, liflilik, ve gevreklik) gibi özelliklerini belirleyebilecektir. Zeytin Tadım Panelinin zeytinde doğru üretim yapılmasına katkı sağlamak, tüketiciyi bilinçlendirmek ve eğitmek gibi faaliyetleri olacaktır. Oluşturulacak Aydın Ticaret Borsası Zeytin Paneli tarafından dünya zeytin standartlarına katkıda bulunmamız mümkün olacaktır" dedi. - AYDIN

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık
Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]