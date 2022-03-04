Türkiye'nin ilk Paleontoloji Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki kazılarda çıkarılan 7,5 milyon yıl öncesine ait fil, zürafa, gergedan, boynuzlugiller, kaplumbağa gibi hayvan fosillerinin sergileneceği Paleontoloji Müzesi'nin inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin paleontoloji ve doğa tarihi açısından çok önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, "Yapılan kazı çalışmalarında Yamula Barajı gölü kıyısında 2019 yılında bulunan ve Finlandiyalı bir uzman tarafından incelenen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosili, dünyada tek örnek olarak literatüre geçmişti. Paleontoloji ve jeoloji konusunda bir müze oluşturarak bilimin yeniden Kayseri bağlamında gözden geçirilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Müze çalışmalarımız devam ediyor, dijitalize bir şekilde de paleontolojinin inşallah tarihini yeniden yazacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin müzeler kenti olarak anılması için gayret ettiklerini, mevcutlar ve projeleri devam edenlerle birlikte kentteki müze sayısının 10'a ulaşacağını aktardı.