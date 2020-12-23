Türkiye'nin ilk paparazzisi Zozo Toledo hayatını kaybetti!
23.12.2020 11:22
Derneğin mesajında; "Türkiye'nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ilk paparazzi, dostumuz, Don Jose de Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.
Derneğin mesajında; " Türkiye'nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ilk paparazzi, dostumuz, Don Jose de Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, basın camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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