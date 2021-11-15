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TÜRKİYE'NİN İLK PASTANESİ KAPANIYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN İLK PASTANESİ KAPANIYOR

15.11.2021 12:28

İSTİKLAL Caddesi'nde yıllardır yerini koruyan ve Türkiye'nin ilk pastanesi olduğu belirtilen Lebon Pastanesi faaliyetine son veriyorBeyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi dükkanlar bir bir kapanıyor.

İSTİKLAL Caddesi'nde yıllardır yerini koruyan ve Türkiye'nin ilk pastanesi olduğu belirtilen Lebon Pastanesi faaliyetine son veriyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi dükkanlar bir bir kapanıyor. Son olarak Lebon Pastanesi'de kepenk kapatacağını açıkladı. 36 senedir Beyoğlu'nda hizmet veren Lebon Pastanesi, kiracısı olduğu Karagözyan Vakfı'nın kira kontratını yenilememesi nedeniyle 31 Aralık'ta son kez hizmet verdikten sonra kapanacak. Lebon Pastanesi'nin tarihinin 1810 yılına dayandığını söyleyen pastanenin iki ortağından Abdurrahman Cengiz, '3 milyon liralık yatırım çöp olacak. Biz 32 bin lira kira veriyoruz. Ancak mülk sahipleri burayı 60 bin liraya kiraya verebileceklerinin düşünüyorlar. Biz şu an 60 bin lira kira vermeyiz. Biz de çaresiz kaldık. Bu tip yerlerin korunmaması çok üzücü" diye konuştu.

"ÇİKOLATA KUTUSUNDA 1810 YAZIYOR"

Pastaneyi bırakıp gideceklerini söyleyen Lebon Pastanesi ortaklarından Abdurrahman Cengiz (75), 'Pastane, Charles Bourdon tarafından kurulmuştur. Lebon Pastanesi'nin tarihini biz kitaplardan 1886 olarak biliyoruz. Ancak bir müşterimiz bize Lebon'un eski bir çikolata kutusunu getirdi. O çikolata kutusunda 1810 yazıyor. Lebon Pastanesi, Türkiye'nin ilk pastanesi. Biz buranın patentini aldık ve 36 yıldır bu pastaneyi işletiyoruz. Çıkarılan borçlar kanunuyla bir yerde 10 yıl kiracıysanız gerekçe göstermeden mülk sahibi sizi tahliye edebilir. Bu nedenle kiracısı olduğumuz Karagözyan Vakfı bizi tahliye kararı aldırdı. Ama Yargıtay, bu kararı bozdu '2020 yılına kadar çıkaramazsınız' dedi. Karagözyan Vakfı, bize 2010 yılından bu yana kontrat yapmıyor. Biz de çaresiz kaldık. Boşaltma kararı aldık. 31 Aralık tarihinde pastaneyi kapatacağız. Üzgünüz ama yapılacak bir şey yok. Bırakıp gideceğiz" dedi.

'BİZ ŞU AN 60 BİN LİRA KİRA VERMEYİZ, ÇARESİZ KALDIK"

Cengiz, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Ben bu pastaneye 3 milyon lira yatırım yaptım. Şu an 3 milyon liralık yatırım çöp olacak. Dünyanın her yerinde bu tip yerler kültür bakanlığı ve belediyeler tarafından koruma altına alınır. Burası bir vakıf yeri, şahıs yeri de değil. Bizi buradan çıkarmak istemelerinin nedeniyse, biz 32 bin lira kira veriyoruz. Ancak mülk sahipleri burayı 60 bin liraya kiraya verebileceklerinin düşünüyorlar. Biz şu an 60 bin lira kira vermeyiz. Biz de çaresiz kaldık. Bu tip yerlerin korunmaması çok üzücü"

'MÜŞTERİLERİMİZE ÜZÜLÜYORUZ"

Lebon Pastanesi'nin ortaklarından olan Şakir Ekinci ise 'Burada insanlarla aile gibiyiz. İş olup olmaması hiç umurumda değil. Müşterilerimize üzülüyoruz. Pastanemizi bırakıp gitmekte bizim tuhafımıza gidiyor. Biz den sonra kimse burayı bir daha kuramaz" İfadelerini kullandı. Lebon Pastanesi'nin müdavimlerinden Zeynep Dinçer, 'Lebon Pastanesi'nin kapanmasına çok üzülüyoruz. Çünkü burası Beyoğlu'nun son kalelerinden. Buradaki gibi bir pastane kültürü her yerde bulunmaz. Burası çok tarihi bir yer. Genel olarak buraya her gün geliyorum. Gidecekleri için, bir daha bu pastalarda yiyemeyeceğim için düzenli olarak geliyorum. Burada en çok profiterol seviyorum. Biz burada bir aile gibiyiz. Sabahları devamlı buraya gelen insanlar var" dedi.

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN İLK PASTANESİ KAPANIYOR - Son Dakika


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