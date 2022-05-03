Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

03.05.2022 10:36
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

TÜRKİYE'nin ilk petrol arama kuyusu olan 2 yıl sonra, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce...

TÜRKİYE'nin ilk petrol arama kuyusu olan 2 yıl sonra, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlandı. Mağara köyünden Cemil Turan, "Kuyu, 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bölgemiz için umut vericidir" dedi.

Türkiye'de Petrol Arama ve İşletme İdaresi'nin 20 Mayıs 1933 tarih ve 2189 Sayılı Kanun ile kurulmasıyla, petrol arama çalışmalarına ağırlık verildi. O yıllarda Mardin'e, şimdi de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı olan Mağara köyü yakınındaki Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu 'Basbirin-1', dönemin Maliye Bakanı olan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 13 Ekim 1934'te törenle açıldı. Sondaj çalışması için de Türkiye'de bulunmayan buharlı, darbeli ve ikinci el bir sondaj makinesi 44 bin liraya satın alınarak yurt dışından getirildi. Çalışmalar sırasında 1324 metre derinlikte petrole rastlandı. Ancak yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle 15 Haziran 1936'da çalışmalar 1351 metrede sonlandırıldı.

88 YIL ARADAN SONRA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADITPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yine aynı noktada bu kez 'Basbirin-2' adı verilen kuyu açılarak sondaj çalışmalarına başlandı. Gece gündüz çalışılan sahanın güvenliği jandarma tarafından sağlanırken, petrol umudu çevre köylüleri heyecanlandırdı.

Mağara köyünden olan Batman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Turan, "Mustafa Kemal Atatürk Paşamız Türkiye'de ilk petrol kuyusunu 88 yıl önce Midyat yakınlarındaki Basbirin sahasında açmıştır. 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bizim bölgemiz için umut verici bir gelişme. Petrol çıkarsa bölgemize ciddi katkılar sağlanacak. Yeni istihdam alanları açılacak. Bu çok sevindirici bir olay" dedi.


Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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