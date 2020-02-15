Türkiye'nin ilk profesyonel akapella korosu 50 yaşında - Son Dakika

Muammer Sun'un 1969 yılında temellerini attığı, 1970'te dinleyiciyle buluşan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, yarım asırlık ömrünü yarın vereceği ücretsiz konserle kutlayacak.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Müzikler Müdürü Bahar Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yaşın insan ömrü için orta yaş bile sayılmadığını, ancak bir müzik topluluğu için anlamının büyük olduğunu söyledi.

Bir sanat topluluğunu 50 yıl kesintisiz ayakta tutmanın zorluğuna işaret eden Dingil, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ilk akapella (eşliksiz) korosu olmasaydı, bugün coğrafyamızda yetişen yüzlerce koronun pek çoğu olmazdı desek yanlış olmaz. En azından yeni topluluklara ilham verecek Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu gibi muadil bir koronun kurulması için 1988 yılına kadar beklemek zorunda kalırdık. Oysa ki koromuzun öyküsü 1970 yılında başladı. TRT ekranlarının evlerimizi renklendirdiği o ilk yıllarda, ana haber bülteninin hemen öncesinde bir 5 dakika belirip, belki de çok iyi bildiğimiz türküleri bizlere hiç duymadığımız bir biçimde söyleyen ilk koroydu."

Bahar Dingil, koronun temellerinin ise besteci Muammer Sun'un TRT Yönetim Kurulu'na girdiği 1969 yılında atıldığını, müzik öğretmeni sayısının bile bir elin parmaklarını geçmediği bir dönemde, ülke çapında açılan bir sınavla kurulduğunu anlatarak, "Muammer Sun, ağırlıklı olarak hem Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirileceği hem de kadrolu sanatçılardan oluşan bir koro kurulması için büyük mücadele verdi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Türk halk müziğinin evrenselleşmesi adına atılan önemli adımlardan biriydi. İlk şefi ise kendini ömrü boyunca bir 'müzik işçisi' olarak ifade eden değerlerimizden, merhum şef Hikmet Şimşek'ti." dedi.

Yarım asrın hikayesi 50'nci yıl konserinde

Aradan geçen 50 yılı birkaç sözcükle anlatmanın mümkün olmadığını belirten Dingil, "Yıllar içinde repertuarını nesilden nesile aktararak geliştiren, hem kendi topraklarımızın hem de doğudan batıya farklı geleneklerin müziğini, 'küçük bir oda korosu' denebilecek mevcuduyla radyo yayınlarına ve sahnelere taşıyan koro, kendi öyküsünü anlatabilmek için izleyicisini 50'nci Yıl Gala Konseri'ne davet ediyor." diye konuştu.

Bahar Dingil, 16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konserin ücretsiz olacağını bildirdi.

Konserde, koronun daimi şefi Elnara Kerimova'nın yanı sıra Rengim Gökmen, Bujor Hoinic, Sunay Muradov, Burak Tüzün ve Giampolo Vessella gibi Türkiye'nin önde gelen şeflerinin konuk olarak yer alacağını kaydeden Dingil, tüm başkentli müzikseverleri konsere davet etti.

Konser, TRT Radyo-3'ten de canlı yayınlanacak.