Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü, 90 yaşında hayatını kaybeden Garbis Zakaryan, son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonluğu yaşayan "Demir Yumruk" lakaplı Zakaryan için Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Garbis Zakaryan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Garbis Zakaryan'ın her açıdan topluma örnek biri olduğunu belirterek, "Çok önemli bir abimizi ve değerimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Garbis Zakaryan, hem örnek kişiliği hem de sporcu özellikleriyle her açıdan toplumumuza ve sporcularımıza örnek bir şahsiyetti. Onu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca onun başarılarıyla, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmasıyla gurur ve onur duyduk. Örnek kişiliğini, vefasını, çalışkanlığını ve ahlakını gençlerimize daha güçlü bir şekilde hakim kılarak onu yaşatacağız. Onun aziz hatırasına sahip çıkacağız. Değerli ailesinin, Ermeni cemaatinin, spor camiasının ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Garbis Zakaryan'ın elde ettiği şampiyonluklarla Türkiye'yi birçok kez gururlandırdığını vurgulayan Ali Yerlikaya ise "Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. İstiklal Marşı'mızı okuttu. Aktif spordan sonra antrenör olarak da bayrağını ve vatanını seven sporcular yetiştirdi. Acımız büyük. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, boks camiamıza ve Ermeni cemaatimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Haydar Ali Yıldız ise Garbis Zakaryan'ın vefat etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kıymetli bir büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Bu cenaze merasimi, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyor. Ermeni cemaatimize ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Ailenin üzüntülerini paylaşıyorum. Sokakta karşılaştığımızda ağabey diyebileceğimiz çok centilmen bir insandı. Toprağı bol olsun. Aileye sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Garbis Zakaryan'ın oğlu Kaspar Zakaryan ise babasının yaşamı boyunca sevginin birleştirici gücünü herkese gösterdiğini anlatarak, "Ben ondan boks öğrenmedim ama insanlığı öğrendim. Dik durmayı ve kimseden bir şey istememeyi öğrendik. İnsan olmayı öğrendik. Adam gibi adamdı." şeklinde görüş belirtti.

Zakaryan'ın naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.