Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti - Son Dakika Spor

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti

7 saat önce

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti, System.String[]

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.

Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonu Zakaryan'ın cenaze töreni, 29 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek. Zakaryan'ın naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Zakaryan, 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olurken, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks hayatını tamamlamıştı.

Garbis Zakaryan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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