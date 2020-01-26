Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti

Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonu Zakaryan'ın cenaze töreni, 29 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek. Zakaryan'ın naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Yayın Tarihi:

Konyaspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao ve Saracchi sakatlandı

Fatih Terim: Ben gerekli mesajı 19:05'te verdim, konu benim için kapandı