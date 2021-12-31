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Türkiye'nin ilk propolis konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk propolis konferansı gerçekleştirildi

31.12.2021 09:18
Türkiye'nin ilk propolis konferansı gerçekleştirildi

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı ve BEE'O Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, günde 40 damla Anadolu propolisi kullanılan sağlık çalışanlarında Kovid-19'a yakalanma riskinin yüzde 98 oranında azaldığı belirtti.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı ve BEE'O Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, günde 40 damla Anadolu propolisi kullanılan sağlık çalışanlarında Kovid-19'a yakalanma riskinin yüzde 98 oranında azaldığı belirtti.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk propolis konferansı gerçekleştirildi. 1. Ulusal Propolis Konferansı'na sağlık profesyonelleri büyük ilgi gösterdi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Samancı "Kadın girişimci ve bilim insanı olarak, yine bir ilke imza atıyoruz, 1. Ulusal Propolis Konferansı'nda siz değerli sağlık profesyonelleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu değerli günde saygıdeğer hocalarımızla propolis üzerine yürütülen bilimsel çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Bugün bizlerle olan tüm doktor, diyetisyen ve eczacılarımıza teşekkür ediyor, keyifli ve bol kazanımlı bir konferans geçmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanuğur, kariyerinin başlangıcından bu yana arı ürünlerinde yüksek kalitenin sağlanması ve standartların oluşturulması için çalıştığının altını çizerek, "Ulusal ve uluslararası birçok platformda bilimsel yayınlar ve yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapıyorum. Birçok yüksek lisans ve doktora çalışmasına, bilgi birikimim ve deneyimim ile destek oluyorum." açıklamasında bulundu.

Anadolu'dan elde edilen ham bal ve dünya pazarından bal numunelerinin fizikokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması, dünya pazarından elde edilen propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi ve Anadolu arı ürünleri ile Manuka balının antimikrobiyal etkisinin karşılaştırılmasına yönelik farklı çalışmalara ait verilerin detaylarını anlatan Tanuğur, yürütülen tüm bu bilimsel çalışmaların sonucunda, Anadolu arı ürünlerinin farkının ve üstün özelliklerinin ortaya konduğunu belirtti.

Tanuğur, pre print olarak yayınlanan Anadolu propolisinin Kovid-19'a karşı koruyucu etkisinin gösterildiği bir bilimsel çalışmadan bahsederek, bu çalışmanın sonuçlarında, günde 40 damla Anadolu propolisi kullanan sağlık çalışanlarında Kovid-19'a yakalanma riskinin yüzde 98 oranında azaldığına dair bağımsız araştırmacıların sonuçlarını paylaştı.

Propolis bağışıklığı güçlendiriyor

Prof. Dr. Tanju Besler de "İnsan Beslenmesinde ve Sağlığında Propolisin Yeri" başlıklı sunumunda bilimsel çalışmalar ile propolisin beslenme bilimi açısından önemini anlattı. Propolis Konferansı'nda Anadolu arı ürünlerine verilen değerinin anlaşılmasından ve yapılan bilimsel çalışmaların artmasından mutlu olduğunu aktaran Besler, "Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Literatürde propolisin kullanım alanlarını incelediğimizde; kanser, obezite, psikiyatrik hastalıklar, kardiyovasküler sorunlar, ağız ve diş sağlığı gibi birçok yönden fayda sağladığını görüyoruz. Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve düzenlemede etkili bir arı ürünü olduğunu ispatlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Besler, propolis kullanımının inflamatuvar belirteçleri olumlu yönde desteklediği yönünde birçok çalışmayı detaylandırarak, propolis ve Kovid-19 ilişkisini gösteren bilimsel çalışmalarda, Kovid-19 aşılarının etkinliğini (adjuvant etki) arttırdığı yönünde sonuçlar ortaya konduğunu belirtti.

İnsanlık tarihi kadar eski

Doç. Dr. Engin Celep insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan arı ürünlerinin, birçok toplum tarafından kullanılan şifalı besinler olduğunun altını çizdi. Propolis Hindistan'dan Anadolu'ya birçok bölgede kullandığına işaret eden Celep, şunları aktardı:

"Literatürü incelediğimde; çok uzak coğrafyalara gitmeyeceğim, Anadolu tipi propolis incelendiğinde çok zengin ve çeşitli bir polifenolik bileşen profiline sahip olduğu görülüyor. Bu polifenollere baktığımızda bitkilerde çok sıklıkla karşılaştığımız bileşenler olmadığını da görüyoruz. Propolisi özel ve faydalı yapan da bu oluyor zaten. Propolis, bağışıklığınızı düzenli tüketim ile destekleyebileceğiniz tamamen doğal ve zengin bir arı ürünü. Diğer bir önemli konu olarak propolisi nerden aldığınız ve nasıl üretildiği de çok önemli. Kalite standartları yüksek, doğru ve patentli özütleme yöntemi ile standardize edilmiş yerli propolis üreten ve üniversite destekli firmaların tercih edilmesini öneriyorum. Arı ürünlerinde sahtecilik sıklıkla yapılıyor. Her arı ürünü standart ve yüksek kalitede değil, üstelik koruyucu ve katkı maddeleri de ekleniyor. Satın alırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor."

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay da yaşlanmanın oksidatif bir süreç olduğunu propolisin de doğal ve etkili bir antioksidan olduğunun altını çizdi. Propolisin ciltte kırışıklık, sarkma, ton dengesizliği gibi durumlarda faydalanabilecek eşsiz bir doğal bileşen olduğunu belirterek, "Bilimsel çalışmaları incelediğimizde propolisin foto yaşlanma dediğimiz zararlı güneş ışınlarına bağlı yaşlanma; yara, yanık ve ülser tedavisinde; mantar, uçuk ve akne tedavisinde kullanıldığı ve faydalı olduğunu görüyoruz. Ayrıca yayınlarda, egzama ve sedef gibi otoimmün bağışıklığı ilgilendiren zorlu cilt hastalıklarında da propolis, arı sütü ve arı zehrinin de olumlu etkiler sağladığı bildiriliyor. Ben de tamamen doğalı desteklediğim için güneş kremleri, nemlendirici kremler, anti-aging kremler ve bebek pişik kremlerinde doğal arı ürünlerinden yararlanmasını kesinlikle destekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kutlubay, "Cildimiz bizim kalkanımız, temiz içeriklerle beslemeliyiz. Propolisin cilt üzerindeki koruyucu ve yenileyici etkisi bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Propolisin cilt bariyerini desteklemek ve onarım sağlamak adına kullanılabilecek faydalı bir bileşen. Doğal formüllü arı ürünleri de güneşe karşı koruma ve cilt bakımında kullanılabilir. Güvenilir ve dermatolojik olarak test edilmiş markaların ürünlerini tercih etmenizi öneririm." tavsiyesinde bulundu.

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Yüksek Lisans, Diyetisyen, Doktora, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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