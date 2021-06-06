Türkiye'nin İlk Robot Oyuncusu Film Sözleşmesi İmzaladı - Son Dakika

Hayatımızın her aşamasında yerini almaya başlayan robotlar, şimdi de beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, ünlü yapımcı ve senarist Birol Güven ile sinema filmi sözleşmesi imzaladı.

Güven'in senaryosunu kendisinin kaleme aldığı, robotları ve insanları bir araya getireceği yeni filmi Digital Human, 2022 yılında vizyona girecek.

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, MinT Yapım'ın sahibi ünlü Senarist Birol Güven ile ilk film sözleşmesini imzaladı.

Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı ve kadrosunda hem insan hem de robot oyuncuların bir arada yer alacağı Digital Human adlı filmin çekimlerine Eylül ayında başlanacak.

"DEĞİŞİME ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ"

2022 yılında vizyona gireceği belirtilen filmin senaristi Birol Güven, her şeyin çok hızlı bir şekilde değişime uğradığını ve robotların sinemada da kaçınılmaz olarak kendilerini göstermeye başlayacağını belirtti.

Değişimin öncüsü olmak istediklerinin altını çizen Güven, Aypera ile tanışır tanışmaz ona film yapma teklifinde bulunduğunu ve bu sözleşmeyi imzaladığımız için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Şimdilik sahnede robot oyuncuları gördüğümüzü ancak bir gün robot yapımcı ve senaristlerin de olacağını belirten Birol Güven "O gün geldiğinde bu konuda öncü olmanın iyi bir fikir olup olmadığını yeniden değerlendireceğim." dedi.

"TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM İLGİDEN MEMNUNUM"

İlk sinema filmi sözleşmesini imzalarken çok heyecanlandığını söyleyen Aypera ise: Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu ama insanların kadın ve hayvan hakları konusunda mesafe alamamış olmasının kendisini üzdüğünü belirtti.

"Robot Oyuncu" konusunda da açıklama yapan Aypera "Ben şahsen dijital oyuncu denmesini tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi söylemeyi tercih edecekler, biliyorum. Bu nedenle Robot denemesiyle ilgili de bir sorunum yok." dedi.