Türkiye'nin İlk 'Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu', 10 Nisan'da

Dünya genelinde her yıl 1.7 milyon kişi hastane enfeksiyonlarına yakalanıyor ve sadece ABD'de yaklaşık 100 bin kişi enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

Her yıl 1.7 milyon kişinin yakalandığı hastane enfeksiyonları, dünya genelinde hem ölümlere neden olan hem de tedavi süreçlerine ek ve yüksek maliyetler getiren önemli bir sorun. 'Hastane enfeksiyonu tedavisi, her bir hasta için ana hastalığın tedavisi dışında yaklaşık 1500 dolar ilave yük getiriyor. Hastane enfeksiyonlarını en aza indirmenin yolu, sağlık sektörünün temizlik ve hijyen konularında bilinçlendirilmesi, bu alanda eğitimli personelin yetiştirilmesi ve kişisel hijyene özen gösterilmesinden geçiyor. Öyle ki, ellerin 15 saniye yerine 30 saniye süre ile yıkanması, hastalık oluşumu riskini 10 kata kadar azaltıyor.

Endüstriyel temizlik dünyası ile sağlık hizmetleri arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlayan Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu, Türkiye'nin en önemli endüstriyel temizlik sektörü fuarı INTERCLEAN İstanbul kapsamında, 10 Nisan Çarşamba günü 11:00-13:30 saatleri arasında yapılıyor. Forum, İsviçre Cenevre Üniversitesi Hastanesi İlaç ve Epidemiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Didier Pittet'in : 'Interclean Amsterdam 2018'in Başarısı' konulu hoş geldiniz konuşması ile başlayacak.

Etkinlikte T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı, Tıp Profesörü Emine Alp Meşe 'Türkiye ve Komşu Ülkeler arasında Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü', Prof. Dr. Didier Pittet 'El Hijyeninin Önemi, Hasta Güvenliği ve Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü', Cenevre Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Araştırma Asistanı Alexandra Peters 'Bugünün Projesi: Hasta Güvenliği ve Temiz Hastaneler', Londra Imperial Üniversitesi Salgın Hastalıklar Bölümü'nden Dr. Jonathan Otter'Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyonun Önemi' ve Cenevre Üniversitesi Hastanesi Hasta Güvenliği'nden Ermira Tartari RN de 'Temel Hijyen Uygulamaları, Hastane Ortamı Temizliği ve Dezenfeksiyon Uygulamaları'konularında söz alacak. Etkinlik, soru ve cevap bölümü ile sona erecek.

70 Ülkeden 4.500 Profesyonel Ziyaretçi ve 40 Ülkeden 150 Marka Katılacak…

Endüstriyel Temizlik Sektörü'nün Avrasya'daki buluşma noktası, INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, 10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Bu yıl fuara 115 ülkeden 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ve 40 ülkeden 150 markanın katılımı bekleniyor. Sektöre dair en son teknoloji ile geliştirilmiş, yapay zeka ile çalışan cihazlar başta olmak üzere, en yenilikçi ürün ve servisler, fuar alanında oluşturulacak INTERCLEAN İstanbul İnovasyon Alanı'nda sergilenecek. Endüstriyel temizlik sektörü yılda ortalama 10,5 milyar euro ciro ve yaklaşık 5 bin firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor.