Keçiören Belediyesi'ne ait online satış platformu Keçikoop hizmete başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop'tan el emeği ürünlerini satışını yapmak vatandaşların ücretsiz faydalanacağını belirterek, "Burada online olarak temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, belediyeye ait online satış platformu Keçikoop'un hizmete başladığını belirtti.

Altınok, Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop'tan vatandaşların ücretsiz faydalanacağını ifade ederek, "Burada online olarak temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak. Belediyemiz tarafından üretilen sağlıklı ve yüzde 100 organik gıdalar ile temizlik ürünlerinin satışı ise kar amacı güdülmeksizin vatandaşımıza ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşları üretime teşvik etmek ve onlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin ev ekonomisine katkı sunmasını sağlamak için Keçikoop'u kurduklarını kaydeden Altınok, "Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerin ve belediyemiz tarafından üretilen temizlik ve gıda malzemelerinin satışının yapılacağı Keçikoop hizmete başladı. Ayrıca evlerinde ürettikleri ürünleri de vatandaşlarımız yine bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden satabilecekler." açıklamasını yaptı.

Altınok, Keçiören Belediyesi'nin ürettiği yüzde 100 organik gıda ve temizlik ürünlerinin satışından herhangi bir kar amacı gütmediklerini belirterek, "Çok yakında motor kurye ile ürünlerimizi vatandaşımızın ayağına kadar ayağınıza kadar getirilecek. Online satış platformumuzu www.kecikoop.com adresinden ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.