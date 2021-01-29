Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği 16 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği 16 Şubat'ta başlayacak

29.01.2021 10:39
Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği 16 Şubat'ta başlayacak, System.String[]

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Aylar süren çalışmalarımız sonucunda dünyada benzeri olmayan en iyi sanal canlı satış organizasyonu 'JOIN: Jewellery Online International Network'ü duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Aylar süren çalışmalarımız sonucunda dünyada benzeri olmayan en iyi sanal canlı satış organizasyonu 'JOIN: Jewellery Online International Network'ü duyurmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre birlik, küresel ölçekte dünya ticaret faaliyetlerini sekteye uğratan koronavirüs salgını doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğini gerçekleştirecek.

Sanal mücevher etkinliğinin ilki, 16 - 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Etkinlikte dünyanın dört bir yanından seçilmiş 250'yi aşkın satınalma uzmanı, 50'den fazla Türk ihracatçısıyla dijital platformda bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, koronavirüs salgınının 2020 yılı başından bu yana uluslararası ticarete yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, neredeyse bir yıldır tüm dünyada ulaşım zorlukları ve fiziki bir araya gelme kaygılarından dolayı, alışılan pazarlama faaliyetlerinin yerini online platformların aldığını aktardı.

Buna karşın uluslararası ticarette rekabet üstünlüğü sağlamak için ihracat faaliyetlerini online platformlara taşıyıp uluslararası çapta tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek için uzun bir süre yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kamar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda aylar süren çalışmalarımız sonucunda dünyada benzeri olmayan en iyi sanal canlı satış organizasyonu 'JOIN: Jewellery Online International Network'ü duyurmaktan gurur duyuyoruz. JOIN'in emsallerinden farkı, firmaların ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük kalitesinde müşterilerine canlı olarak servis edebileceği, birliğimizin yerli üretimi olan J-BOX adını verdiğimiz canlı mücevher sunum kutusudur. J-BOX ile satın almacılar JOIN üzerinden katılımcılarımızın ürünlerini sanki yanındaymış gibi tüm detayları ile görerek inceleyebilirler. Böylelikle üyelerimizin sipariş alması için eşsiz bir fırsat ortaya çıkıyor."

Kamar, fuarın, üyelerin seyahat masraflarını azaltarak ihracatını arttırmaları, gerçeğe en yakın biçimde J - BOX aracılığıyla ürün servisi yapılabilmeleri ve sipariş almaları için büyük bir fırsat sunduğunun altını çizerek, "JOIN ve J - BOX, mevcut pandemi döneminde Mücevher İhracatçıları Birliği'nin inovatif ve çözüm odaklı bakış açısının bir yansıması olarak sektörümüz adına adeta bir mihenk taşını simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, Mustafa Kamar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği 16 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım
Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı         
10:17
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor         
09:37
Hastanede korona tedbirlerini hatırlatan güvenlik görevlisini 20 kişi dövdü! Dehşet anları kamerada Hastanede korona tedbirlerini hatırlatan güvenlik görevlisini 20 kişi dövdü! Dehşet anları kamerada         
09:16
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor         
07:59
Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak         
07:38
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 10:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği 16 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei