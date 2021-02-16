Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği "JOIN: Jewellery Online International Network" başladı

Mücevher İhracatçıları Birliği, üyeleriyle dünyanın dört bir yanından mücevher alıcısını "JOIN: Jewellery Online International Network" etkinliğinde bir araya getirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, JOIN'in mücevher ihracatına büyük oranda katkı sağlamasını beklediklerini belirterek, "Geçen sene mücevher ihracatı, ciddi bir dalgalanma yaşadı. Mayıs ayı itibarıyla toparlanmaya başlayan ve yılın ikinci yarısındaki atılımlarıyla mücevher sektörü, yılı 3,8 milyar dolar seviyesinde ihracatla bitirdi. Salgına karşın yılmayan mücevher sektörünün JOIN ile ülke ekonomisi için büyük bir artı değer oluşturacağına inanıyoruz. Ülke olarak özellikle son 3 ayda yakaladığımız ihracat performansı, bu yıl için çok daha iyi fırsatlara sahip olduğumuzu bizlere gösterdi. Bu yılın başındaki performansımızı, gelecek aylarda da sergilemek istiyoruz. Dünya, dijital ticarete alıştı. Mücevher ticareti, JOIN sayesinde dijital ticaretteki yerini alarak bu eksiklik de giderilmiş oldu. Bu vesileyle her bir üyemizin çabaları için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar da dünyanın beş büyük mücevher pazarından biri olan Türkiye'nin salgın sebebiyle iç ve dış piyasada olumsuz etkilere maruz kaldığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 100 yıldır ilk kez meydana gelen ve tüm insanlığın yaşam biçimini kökten etkileyen bu salgın, gözle görülüp elle dokunularak satın almasına karar verilen mücevheri dahi, sanal ortamlarda satın alma etkinlikleri düzenlemeye itti. Bu süreçte uzun bir uğraşın ardından ülkemizin ilk sanal mücevher etkinliği olan "JOIN: Jewellery Online International Network" uygulamasını duyurmanın gururunu yaşıyoruz. JOIN ile mevcut dijital networklerden farklı olarak üyelerimize ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük (HD) kalitesinde müşterilerine canlı olarak servis edebileceği, birliğimizin yerli üretimi olan J-BOX canlı mücevher sunum kutusu ile gösterebilme fırsatı sunuyoruz. Bugün bu platforma katılan satın alma yetkilileri, J-BOX ile üyelerimizin standındaymış gibi ürünlerini tüm detayları ile görerek inceleyebiliyorlar. JOIN ve J-BOX oluşumları, birliğimizin inovatif ve çözüm odaklı bakış açısının yansıması olarak sektör adına bir mihenk taşını simgeliyor."

Toplam 52 Türk ihracatçısını dünyanın dört bir yanından 750'yi aşkın satın almacıyla bir araya getiren JOIN, 18 Şubat'a kadar devam edecek.