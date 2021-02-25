Türkiye'nin ilk sanal turizm fuarı açıldı - Son Dakika

Turizm sektörü, uzun bir aranın ardından 14. Travel Turkey İzmir Dijital ile fuarcılığa "merhaba" dedi. Türkiye turizm sektörünün ilk sanal fuarının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugüne kadar 7 bin 800 tesisin Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandığını, yaşanan sağlık krizinin küresel ölçekte yavaş yavaş geride bırakılmasıyla sektörün yeniden yükselişe geçeceğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı açıldı. Sektör temsilcileri, Türkiye'nin sanal fuar alanı "Digital İzmir Fair" platformunda buluştu. 27 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek fuar, "ttidigital.izfas.com.tr" adresinden online olarak takip edilebilecek.

Türkiye'de turizm sektörünün ilk sanal fuarı 14. Travel Turkey İzmir Dijital'in açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır ve İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson'ın katılımı ile gerçekleşti.

Konuşmasında Türkiye'nin doğal, tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerine yönelik tanıtım ve dijitalleşme çalışmalarına değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, en kısa sürede sağlıklı günlerde ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla bir araya geleceği fuarlarda buluşma temennisini dile getirdi. Bakan Ersoy, "Bu istisnai dönemde, teknolojinin imkanlarını kullanarak sektörün aktörlerini bir araya getirmek gibi bir sorumluluğu üstlenen ve bu hususta desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçekçi ve akılcı yaklaşımlarla, doğru hareket stratejileriyle, zamanında yapılacak hamlelerle dijital dünyanın bizlere sunduğu bu gücü kullanmak zorundayız. Kendinizi ne kadar iyi sunabildiğiniz gerçeği turizmdeki yerinizi belirler. Dünyanın en güzel kumsallarına, doğasına, en gelişmiş ve konforlu tesislerine de sahip olsanız, önce insanları bundan haberdar edip ondan sonra da sizi tercih etmelerini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde elimizde boş binalar ve güzel manzaralar dışında bir şey kalmaz. Buradan tüm sektör paydaşlarımıza, içinden geçtiğimiz bu dönemde sergiledikleri cesur ve kararlı duruşları ile ortaya koydukları güçlü işbirliği nedeniyle teşekkür ediyorum. Birlikte attığımız adımlar sonuçlarını verdi ve bu sağlık krizinin küresel ölçekte yavaş yavaş geride bırakılmasıyla yükselişimizi gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Güvenli Turizm Sertifikasını bugüne kadar 7 bin 800 tesisimizin almaya hak kazandığını da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"İzmir'in tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak için çaba sarf ediyoruz"

Fuarın kent ve ülke tanıtımı açısından önemli bir misyon üstlendiğine, bunu da başarıyla yerine getirdiğine inandığını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla imkan ve kabiliyetini seferber etmesine rağmen salgın nedeniyle ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi sorunların yaşanmakta olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ki bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerin başında turizm gelmektedir. İlgili tüm kesimler olarak yaşanan sorunlar ve bunların olumsuz sonuçlarını gidermeye çalışıyoruz. Diğer tedbirlerle birlikte aşılama oranın yaygınlaştırılmasıyla, 2021 turizm sezonunun yeni normalleşme çerçevesinde verimli geçeceğine, sektörün önümüzdeki dönemde eski günlerine döneceğine yürekten inanıyorum. Malumlarınız olduğu üzere pandemi öncesi turizm, dünyada hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer almakta ve büyük bir ekonomik güç teşkil etmekteydi. İzmir ve yöresi; eşsiz doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri, uygun iklim koşulları, tüm yıla yayılabilen turizm olanakları, konaklama ve ulaşım altyapısı ile turizm pastasından pay alabilmemiz için geniş bir potansiyel sunmaktadır. İzmir'in sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve toplumsal özellikleri ile fırsat ve avantajlarını bir bütünlük içinde tanıtarak İzmir'in tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak için çaba sarf ediyoruz. İzmir'in ve ülkemizin tanıtılması, yabancı sermayenin turizm yatırımlarına ilgisinin artırılması için önemli bir fırsat olarak gördüğüm Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın katılımcılara, ilimize ve ülkemize yararlı olmasını diliyorum" dedi.

"Fuarımız, İzmir'in nitelikli turizminin dünyaya sergilendiği dijital bir sahne"

Hem turizm hem de fuarcılık alanında ilklere imza atan İzmir'in dünya çapındaki tanınırlığına büyük önem verdiklerine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bugün, ülkemiz turizm sektörü için sıra dışı ve çok önemli bir gün. Biliyoruz ki pandemi sonrası turizm sektöründe önemli fırsatlar açığa çıkacak. İzmir'de bu fırsatları doğru değerlendirebilmek için gereken tüm çalışmaları paydaşlarımız ile tamamladık. İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı, şehrimizdeki tüm turizm paydaşlarının ortak aklı, öneri ve beklentileri ile oluşturuldu. İzmir, 8500 yıllık insanlık tarihinin tüm izlerini içinde barındıran belki de tek metropol. Turizm stratejimiz bu nedenle 'Dünya uygarlıklarına yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir'den dünyaya taşınması' ana fikrinden hareket ediyor. Günümüzde turizm büyük bir hızla 'yeni deneyimler arayışına' dönüşüyor ve İzmir yeni stratejisiyle turizmdeki bu büyük değişime ayak uyduruyor. İzmir'in 30 ilçesinde ve 12 ay süreyle destinasyon yönetimini esas alarak; şehrimizi dünyanın diğer yerlerinden farklı kılan deneyimleri ortaya çıkarıyoruz. Hedefimiz 2024 yılında, İzmir'in 4 milyon turiste ev sahipliği yapmasıdır. Turizm stratejimizin özünde; İzmir'in geçmişten gelen mirasından referans alarak mevcut potansiyelini açığa çıkarmak ve şehrimizi, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline getirmek var. Tüm bu hedeflerimiz içerisinde; Travel Turkey İzmir Dijital Fuarımız, İzmir'in nitelikli turizmini tüm dünyaya sergilediğimiz bir dijital sahne olarak çok önemli bir rol oynuyor. Fuarcılıkta; başarının en önemli anahtarı, ortak akıl ve kent ittifakıdır. İzmir'in fuarcılık alanında ilkleri gerçekleştirmesi, diğer şehirlere öncü olmasının en temel sebebi de budur. İzmir'in dünya ölçeğinde önde gelen kentlerden biri olması hedefinde; bizlerle birlikte emek veren ve çaba gösteren, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Pandemiden kurtulma umudunu fuarımız ile yeşertiyoruz"

Dünya genelinde başlayan aşılanma çalışmalarının yakın zamanda seyahatlerin yeniden başlayacağına yönelik umutlarını artırdığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde yaşanması beklenen hareketliliğe en hızlı biçimde cevap vermek ve sezona hazır girebilmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Tıpkı turizm sektörü gibi fuarcılığın da benzer şekilde yara aldığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de "Bu zorlu ortamda Travel Turkey Fuarı'nın önemi daha da artıyor. Tüm sektörlerde geleceğin yeni hedefi, dijitalleşme. Travel Turkey Fuarı'nı, salgının sebep olduğu kayıpların telafisi için önemli bir başlangıç noktası, iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görmeliyiz. Fuar, sektör profesyonellerini senelerce İzmir'de buluşturarak sektöre katkı sağladı. Dünyanın dört köşesinden iş insanları ile yüz yüze görüşmeler yaptık, uzun soluklu ilişkiler kurduk. Şimdi dijital fuarımız ile bu ilişkilerimizi sürdürülebilir tutacağız. Travel Turkey Dijital Fuarı, bu dönüşümün önemli bileşenlerinden biri olacak. Pandeminin verdiği zararın en aza indirilmesi ve İzmir'de seyahat endüstrisinin canlandırılmasının yanında, turizmin imajının da yeniden tanımlanması gerekiyor. Böylece, 2050 yılında 9,5 milyar olması beklenen Dünya nüfusunda, düzenli olarak seyahat edecek kitlelerin dikkatini İzmir'e çekebiliriz. Tüm dünyada belirgin düzeyde seyahat hareketi başlayıncaya kadar, sektörün motive edilmesi, dijitalleşme ile değişen dünyaya ayak uydurması için İZFAŞ'ın örnek nitelikte hazırladığı sanal fuar alt yapısını hızlı bir aksiyon ile sektöre kazandırmasından dolayı yaşadığımız gururun altını bir kez daha çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Fuarımız hepimiz için öğretici ve yararlı olacak"

2020 turizm verilerini açıklayan Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, iyileşmenin birlik ve yeniliklere adapte olmaktan geçtiğine değindi.

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson ise ekoturizm tüzüğünü dünyaya tanıtan ikinci ülke konumundaki İsveç'in fuara partner ülke olarak katılımı ile ilgili şunları söyledi: "Bağlantı kurma, işbirliği yapma ve turizm sektöründe fırsatları en üst düzeye çıkarma yeri olan Travel Turkey İzmir Fuarı köklü geleneklere sahiptir. Fuar ziyaretçilerine, seyahat ve turizm dünyası hakkında geniş ve çeşitli bir genel bakış sunarak popülaritesini korumaktadır. İsveç, Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'na bir partner ülke olarak katıldığı için çok heyecanlı ve mutludur. Pandemi dünyayı değiştirdi. ve gerçekten de turizm en kötü etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Şu an sanal olarak yapılan bu fuar gibi tüm sektörü uyum sağlamaya zorladı. Fakat tabii ki turizmin geleceği sanal olamaz. İnsanlar yeniden seyahat etmeye başladığında direnç ve sürdürülebilirliğe doğru bir odak kayması olacağına inanıyorum. Karantina dolayısıyla evde bu kadar fazla zaman geçirdikten sonra, insanlar daha çok geniş açık alanları istiyor. Bilinçli seyahat, olumlu bir iz bırakan, büyüyen çevresel farkındalık ve tatil için hissedilen açlık ile ön plana çıkacaktır. Yarının gezgini daha fazla farklı kültür ve geleneklere derinden uyarak bir yerli gibi yaşamak isteyecektir. Aynı zamanda sıkışık şehir merkezlerinden uzaklaşarak daha az nüfuslu kırsal alanın ıssızlığını tercih edecektir. Bu da yerel topluluklara gelir sağlayacaktır. Yani doğa bizi çağırıyor. Doğa yolculuğunun 2021 yılında en büyük trendlerden bir tanesi olacağı öngörülüyor."

Dolu dolu üç gün

Türkiye'nin sanal fuar alanı "Digital İzmir Fair" platformunda buluşan sektör temsilcileri, turizmin geleceğine yön verecek. Sektör profesyonelleri ve seyahat uzmanları üç gün boyunca düzenlenen online etkinliklerde bir araya geliyor. Yabancı dernek ve kuruluşların destekleri ile güçlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, uluslararası arenada da kendini gösteriyor. Fuarın bu yılki partner ülkesi, doğa dostu turizm anlayışı ile ekoturizmin öncüsü İsveç. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020-2021 yılının turizm teması ilan edilen Patara Antik Kenti, Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın da teması seçildi. Etkinliklerin yanı sıra; dünyanın dört bir yanından fuarı tek bir tıkla ziyaret edecek satın almacılar, tüm katılımcılar ile "ttidigital.izfas.com.tr" üzerinden randevu oluşturup görüntülü görüşmeler sağlayacak. Fuar, turizm sektöründe bir ilki yaşatmasına rağmen oldukça ilgi gördü. Endonezya, Etiyopya, Hırvatistan, İsveç, Katar, Kenya, Kolombiya, Maldivler, Mauritus, Sırbistan, Tanzanya, Türkiye, Ukrayna ve Vietnam'dan katılımcıların yer aldığı fuara, 64 ülkeden yabancı ziyaretçi kaydı yapıldı. - İZMİR