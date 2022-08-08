Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor

08.08.2022 17:31
Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, çevre düzeni ve peyzajı ile dikkati çekiyor.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, çevre düzeni ve peyzajı ile dikkati çekiyor.

Etrafı bitki çeşitleriyle çevrili hastane, temmuz ve ağustos ayında hasta ve ziyaretçilerini, çiçek açan lavantaların güzel görüntüsü ve kokusuyla karşılıyor.

Hastaneye gelen ziyaretçiler lavantalar arasında gezinti yaparak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yozgat Şehir Hastanesine muayene için gelen Sema Özer, "Lavantalara hayran olmamak elde değil. Zaten çok güzel ve konforlu olan hastanenin güzelliğine güzellik katıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

YORUMLAR
500
Pedallar Türkiye'nin ilk milli parkında döndü Pedallar Türkiye'nin ilk milli parkında döndü Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Türkiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:16 Fenerbahçe'nün ünlü taraftarı Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:24 Ukraynalı drone meraklıları bomba yüklü İHA geliştirdi! Rus kuvvetlerini püskürtmek için kullanılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:31:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat Şehir Hastanesi hasta ve ziyaretçilerini lavanta kokusuyla karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement