BURSA'DA ÜRETİLEN TÜRKİYE'NİN İLK SİVİL EĞİTİM UÇAĞI 'TROY T200' TANITILDI - Son Dakika
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BURSA'DA ÜRETİLEN TÜRKİYE'NİN İLK SİVİL EĞİTİM UÇAĞI 'TROY T200' TANITILDI

06.09.2022 16:18

Türkiye'nin ilk sivil eğitim uçağı Bursa'da üretildi.

Türkiye'nin ilk sivil eğitim uçağı Bursa'da üretildi. Özel bir firma tarafından üretilen 2 kişilik eğitim ve genel maksat uçağı 'Troy T200'ün tanıtımı Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 19 kişilik yolcu uçağı projesine de başladıklarını söyleyen firmanın CEO'su Emre Balcı, 'Bizim tek amacımız gökyüzünde tamamen kendi kanatlarımızla uçabilmek. Tek hedefimiz bu' dedi.

Bursa'da üretilen 2 kişilik eğitim ve genel maksat uçağı 'Troy T200'ün tanıtımı Yunuseli Havalimanı'nda yapıldı. Tanıtım toplantısına TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de katıldı.

'BU HAYAL HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ'

Programda konuşan firma CEO'su Emre Balcı, 4 sene önce "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" sözlerinin etkisiyle projeye başladıklarını söyledi. Daha önce yazılım şirketi üzerinden bu projeye başlandığını belirten Balcı, "Hedefimiz havacılık alanında bir ürün geliştirmekti. Eğitim uçakları, sivil amaçlı uçaklar Türkiye'de en son 1950 senelerinde üretildi ve durduruldu. Bu hayal Vecihi Hürkuş ile başladı, Nuri Demirağ ile devam etti ve bu hayal hiçbir zaman bitmedi. Biz de bu hedefle öncelikle ülkemizin, sonrasında dünyanın pilotaj eğitiminde ve genel havacılıkta önem taşıyan çok hafif uçak kategorisine girmekti" dedi.

'TEK AMACIMIZ KENDİ KANATLARIMIZLA UÇABİLMEK'

Profesyonel bir ekiple yola çıktıklarını ve 10 kişilik bir ekiple uçağın yapımına başladıklarını söyleyen Balcı, şöyle konuştu:

'Uçağın yapımına başlarken piyasada daha fazla yer edinebilmesi için eş değerleriyle aynı değil, daha iyi olması için çabaladık. Bu projenin kesinlikle iptal olmaması, hata olmaması gerekiyordu. O yüzden özellikle çok dikkat ettik ve bir avuç personel dediğimiz kişilerle, uzman bir personelle yola çıktık. Bu süreçte tabii geçtiğimiz dönemde çok fazla sıkıntılar yaşadık. Tedarik sıkıntıları bizim için büyük bir problemdi. Çünkü Türkiye'de üretilmeyen bir şey üretiyorsunuz ve bunun parçalarını bulmak hakikaten çok zordu. Ülkemiz genel olarak tedarikçi pozisyonunda bulunduğu için ana üretim parçalarını bulmak bizim için çok zordu. Bunun yanında 2 yıl boyunca pandemi süreci bizi çok fazla yıprattı. Lojistik sektörünün ve tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber parça teminlerinde çok büyük problemler yaşadık. Bunun yanında döviz kurlarının da çok fazla yükselmesinden dolayı bir anda maliyetlerimiz hedeflediğimizin üzerinde çok aşırı derecede yüksek maliyetlere yaklaştı ama bu bizim motivasyonumuzu bozmadı. Biz bu uçağı gökyüzünde görmeden durmayacaktık ve durmadık da. Bizim tek amacımız gökyüzünde tamamen kendi kanatlarımızla uçabilmek. Tek hedefimiz bu." Türkiye'nin sivil havacılık alanında tamamen bağımsız olması gerektiğine dikkat çeken Balcı, "Şu an ülkemizde uçan uçakların tamamı yabancı, hiç yerli uçağımız yok ve son olarak diyoruz ki 'Kendi kanatlarınız olmadan uçamazsınız' Bizim kendi kanatlarımıza sahip olma hayallerimiz hiç bitmeyecek ve biz yeni başlıyoruz" diye konuştu.

7 METRE KANAT GENİŞLİĞİ, 500 KİLOMETRE UÇUŞ MESAFESİ

Uçağın çalışmalarına 2018 yılında başladıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu arada sadece uçak yapmadık. Bunun haricinde bizim insansız kargo uçaklarımız da vardı. Gelecekte artık İHA'lar, SİHA'lar olduğu gibi sivil alanda da bütün kargo taşımacılığında, tarım amaçlı ilaçlamada bu insansız hava araçlarını çok fazla göreceksiniz. Bizim yaptığımız model 70-100 kilo arasında kaldırabilme kapasitesine sahip. 7 metre kanat genişliği var ve 500 kilometre de uçuş mesafesi bulunuyor. Bunu biz nerelerde kullanacağız? Özellikle şehir içi ve dışı kargo taşımacılığında, tarımsal ilaçlamada, genel havadan gözetlemede, yangın takibinde ve ufak tefek müdahalelerde, acil bölgelere hızlı taşımacılık ve insanların giremediği bölgelere havadan indirme de yapabiliyor aynı zamanda uçağımız.?

'BU UÇAĞI SADECE TÜRKİYE İÇİN YAPMADIK'

Uçağın ismi ve teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Balcı, şöyle konuştu: ?Biz bu uçağı sadece Türkiye için yapmadık. Bütün dünya için yaptık. Eğer hedefimizi tutturabilirsek, dünyadaki her ülkede satılabilir bir uçak olacak. O yüzden Troy ve Global ismini koyduk. Troy bildiğiniz gibi Truva demek ve dünyada her dilde aynı isimde söylenir ve aynı şekilde okunur. Troy dediğiniz zaman da direkt olarak Türkiye ve Çanakkale olarak bilindiği için özellikle bu ismi seçtik. Uçağımızı uluslararası standartlara göre tasarladık. Normalde uçağımız 4 kişilik bir uçak ama biz ilk etapta 2 kişilik eğitim uçağı olarak çıkartıyoruz. Sonraki versiyonda herhangi bir müdahale yapmadan, arkaya 2 koltuk daha ekleyip 4 kişilik hale getirebiliyoruz. Uçağımızda metal kullanmadık. Tamamen ileri teknoloji olan karbon fiber dediğimiz bir malzeme kullandık ve hafiflik sağladık. Bu sayede uçağımız çok daha hafif. Diğerlerine eş değerle çok hafif oldu. Ama büyüklük olarak diğerlerine göre çok daha büyük oldu. Özellikle süzülme ve hızlanma açıları çok daha iyi. Uçağımız tamamen dijital ekranlardan oluşmakta. Aynı zamanda havada bozulmalara karşı, yedeklemesi de bulunuyor. Aynı anda 3 sistem birden bozulduğu anda birbirini yedekliyorlar. Uçağımızda oto pilot bulunuyor. Yani siz buradan kalktığınız anda koordinat verdiğinizde kendisi otomatik olarak o bölgeye kendi kendisine gidebiliyor. Havada motorunuz dursa bile 60 kilometre hızla hala uçmaya devam edebiliyor. 60 kilometre hızın altına indiği zaman süzülme açısı başlıyor ve yavaş yavaş alçalmaya başlıyor. Ama eğer havada bir kırıma uğrarsa, kanat, kuyruk kırılımı gibi aynı zamanda uçağımızın kendi paraşütü var. Tamamen pilotu ve yanındaki kişiyi koruyan sistemlerimiz mevcut. Biz tamamen insanı en güvenli hale getiren bir uçak tasarladık.? 19 KİŞİLİK YOLCU UÇAĞI 'DRAGUT'UN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

19 kişilik bir yolcu uçağı da tasarladıklarını, planlama ve bütçelendirmelerinin de yapıldığını söyleyen Emre Balcı, uçağın prototipinin 4 sene içerisinde çıkarılabileceğini belirtti. 2 bin kilometre menzilli uçağın, 2 ton da su alma kapasitesine sahip olacağını söyleyen Balcı, Dragut'un yangın söndürme ve havadan indirme uçağı olarak da kullanılabileceğini kaydetti. (DHA)

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Bakan Kasapoğlu: Ülkemiz, spor organizasyonlarında marka Bakan Kasapoğlu: Ülkemiz, spor organizasyonlarında marka Bursa'da üretilen eğitim uçağı 'Troyt200' tanıtıldı Bursa'da üretilen eğitim uçağı 'Troyt200' tanıtıldı
Kaynak: DHA

Türkiye, Balcı, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA ÜRETİLEN TÜRKİYE'NİN İLK SİVİL EĞİTİM UÇAĞI 'TROY T200' TANITILDI - Son Dakika
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