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Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor

16.07.2021 14:54
Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin'de yapılıyor.

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin'de yapılıyor. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde yetişen, tadı ve kalitesiyle öne çıkan siyah incirin hasadı, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Siyah inciri tüm Türkiye'ye tanıtmak ve öne çıkarmak için çalışacağız" dedi.

Türkiye'de, siyah incir üretimi ve ihracatında önde gelen Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde, yılın ilk siyah incir hasadı 1 Temmuz'da başladı. Özellikle ihracatta tercih edilen siyah incirin alımları devam ediyor. Siyah incirden yapılan pestil, reçel, dolma, dondurma gibi ürünler de bölgenin gelişimi ve tanıtımına önemli katkılar sunuyor.

Siyah inciri tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Bağlarbaşı Mahallesinde 'Siyah İncir Hasadı' etkinliği düzenlendi. Toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen, meclis üyeleri, Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Alikutsal Mete ile mahalle sakinleri katıldı.

"Yıllık 150 ton civarında üretim gerçekleşiyor"

Akdeniz Kaymakamı Pamuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarımın öneminin pandemide çok daha iyi anlaşıldığını söyledi. Bağlarbaşı'nda, incir üretimi konusunda çok önemli bilgi birikimi ve potansiyel olduğunu belirten Pamuk, "Yıllık 150 ton civarında üretim gerçekleşiyor. Üretim önemli ama markalaşma, ürettiğimiz ürünün önce bölgede, daha sonra da tüm Türkiye'de, hatta dünyada tanınması, marka haline gelmesi en az üretim kadar önemli. Bugün de burada, Bağlarbaşı siyah incirinin markalaşması noktasında bir birliktelik ve çaba içindeyiz" dedi.

"Kilosu 25-30 liraya çıkan bir ürün"

Belediye Başkanı Gültak da bölgede yetişen siyah incirin çok güzel ve kaliteli olduğunu dile getirerek, yapacakları yayınlar ve belediye imkanlarını kullanarak Bağlarbaşı siyah incirini tüm Türkiye'ye tanıtacaklarını vurguladı.

Bölgedeki incirin döllenme aşamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çok döküldüğünü kaydeden Gültak, sorunu ortadan kaldırmak için bölgede belediyeye ait 6 dönümlük arazinin 2,5 dönümünün erkek incir üretilmesi amacıyla demo arazi olarak kullanılacağını ifade etti. Gültak, "400 dekarın üzerinde ciddi bir ekonomi. 125 ila 150 ton arasında siyah incir hasat ediliyor. Bizim 2,5 dönümlük demo araziden ve erkek incirin yetişmesinden sonra bu tonaj çok daha fazla artacaktır. İncirimizin çoğu yurt dışına gidiyor ama ne kadar çok üretirsek köyümüze de o kadar çok para gelmiş olur. Kilosu 25 ila 30 lira, kimi zaman 40 liraya kadar çıkan bir ürün. Burada yetişen siyah inciri tüm Türkiye'ye tanıtmak ve öne çıkarmak için çalışacağız. Hasadınız hayırlı, bereketli olsun" diye konuştu.

"Siyah incirimiz marka değeri olarak tüketilmeli"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göçmen ise Türkiye'de siyah incirin ilk hasat edildiği bölgenin Bağlarbaşı olduğuna dikkat çekerek, "Siyah incirimizin katma değeri çok yüksek olmakla birlikte, henüz istenilen noktada değiliz. Biz istiyoruz ki, hasat edilen Bağlarbaşı siyah incirinin gerek ülkemizde gerek yurt dışında bir marka değeri olarak tüketilmesidir. Bunun için de çabalıyoruz. Bugün 400 dekarlık bir üretim alanımız var. Diğer bir amacımız da hem üretim sahasını hem de verimi arttırmak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından büyük bir incir şeklinde pasta kesilerek hasat kutlandı. Konuklara siyah incirden yapılan pestil, reçel ve dondurma ikram edildi.

Kaymakam Pamuk ve Başkan Gültak, daha sonra belediye tarafından tahsis edilen siyah incir ilek arıcığı çoğaltma sahasında incir fidanı dikerek can suyu verdi. - MERSİN

Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor
Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor
Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor
Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor
Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor
Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor
Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor

Akdeniz, Türkiye, Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk 'siyah incir' hasadı Mersin Bağlarbaşı'nda yapılıyor - Son Dakika Ekonomi


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