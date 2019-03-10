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Türkiye'nin İlk "Siyahi Başkanı" Olmak İçin Yarışıyor

Merkez Bankası Açıkladı: Türkiye'de 9.2 Milyon Çalışan Sefalet Ücreti Alıyor

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu