Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında
1 saat önce
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor. Partinin kuruluş yıl dönümü, 9 Eylül'de Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:55
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