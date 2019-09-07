Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında
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Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor. Partinin kuruluş yıl dönümü, 9 Eylül'de Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:55 
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