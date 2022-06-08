Türkiye'nin ilk süpersonik İHA'sı tatbikatta ortaya çıktı! - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk süpersonik İHA'sı tatbikatta ortaya çıktı!

08.06.2022 00:12
Türkiye'nin ilk süpersonik İHA'sı tatbikatta ortaya çıktı!

TUSAŞ tarafından geliştirilen süpersonik İHA, EFES 2022 tatbikatında boy gösterdi. Üstelik bir SİHA üzerinde sergilendi.

Geçtiğimiz dönemde Selçuk Bayraktar, geliştirmeye başladıkları yeni subsonik insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA'nın (MİUS) üretim hattına geçtiğini duyurdu. İlerleyen yıllarda ise transonik ve süpersonik modellerin gelebileceğini söyledi. Fakat elini hızlı tutan TUSAŞ, Türkiye'nin ilk süpersonik İHA modelini geliştirdi.

TUSAŞ, süpersonik İHA ile EFES 2022 tatbikatında boy gösterdi!

TUSAŞ tarafından üretilen olan Süpersonik İHA slında Bayraktar KIZILELMA/ MIUS'a rakip olmayacak. 1 Mach (1235 km/saat) hıza, 80 cm kanat açıklığına ve 270 cm uzunluğa sahip olan bu hava aracı, AKSUNGUR ve AKINCI gibi SİHA platformlarından atılabilecek.

Türkiye'nin ilk süpersonik İHA'sı tatbikatta ortaya çıktı!

Ayrıca ilk etapta 0.8 Mach sürate ulaşabilen Bayraktar KIZILELMA çıktığında, entegrasyon çalışmasının ardından bu hava aracını destekleyecek. Fakat TUSAŞ'ın bu İHA'yı asli olarak MMU (F-35 ve F-16 ile de kullanılabilecek) ile birlikte çalışabilmesi için tasarladığını belirtelim.

Türkiye'nin bilinmeyen SİHA'sı tatbikatta boy gösterdi!

Çalışma prensibine gelecek olursak, turbojet motorlu bu cihazın üretilecek üç prototipinin de ses üstü hızlara çıkabilmesi hedefleniyor. Elektronik harp destek, elektronik harp taarruz ve aldatıcı hedef gibi birçok ihtiyacı karşılamak için birden fazla değiştirilebilir faydalı yük entegre edilebilecek. Ayrıca TUSAŞ'ın mevcut Yer Kontrol İstasyonu üzerinden takip ve uçuş kontrolü gerçekleştirilebilecek.

TUSAŞ havacılık için çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. Hürkuş'un silahlı modelini geliştirdikten sonra ilk ihracatı da gerçekleştirildi. Fakat 2023 yılı oldukça yoğun geçecek. Zira Hürjet'in ilk uçuşunun yanı sıra MMU'da kullanılacak motor ilk kez ateşlenecek.

Türkiye'nin ilk süpersonik İHA'sı tatbikatta ortaya çıktı!

Ayrıca T625 Gökbey'den edinilen kazanımlar sayesinde T129 ATAK'ın daha büyük versiyonu olan ATAK 2'de ilk kez havalanacak. Buna ek olarak, halihazırda üretilen yeni SİHA motoru füze motorlarının bu yıl içerisinde üretim sayısının artırılması ve helikopter motorunun da ilk kez kullanılması hedefleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

İhlas Haber Ajansı, Selçuk Bayraktar, Türkiye, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk süpersonik İHA'sı tatbikatta ortaya çıktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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