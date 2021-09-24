Üye Girişi
Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak

24.09.2021 11:08
Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ve Dünya Bankası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ve Dünya Bankası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak.

AA muhabirinin İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, söz konusu planlar, daha iyi bir yaşam kalitesi, şehir ve çevresindeki insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanacak.

Planlarla kent ulaşımında yaya, bisiklet ve toplu taşıma payının artırılması, özel araç payının düşürülmesi, böylece hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. "Herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi"nin geliştirileceği planlamalarla ulaşımda kaza sayısının azaltılması ve güvenliğin artırılması da hedefleniyor.

Bu kapsamda planların hazırlanması için belirlenen Eskişehir ve Konya'da çalışma başlatıldı.

Hazırlanacak planlarla yerel yönetimlerin ulaşım yatırımlarına yön verilebilmesi ve bu yatırımların önceliklendirilmesinin sağlanması, önerilecek alternatif senaryolar ile belediyelerin temiz ulaşım, akıllı ulaşım sistemi entegrasyonu, yayalaştırma çalışmaları ve bisiklet yolu yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde yön verebilmesi hedefleniyor.

Ayrıca hazırlanan bu planların, uluslararası finans kuruluşları ile hayata geçirilmesi öngörülen gelecek dönem projeleri için de diğer yerel yönetimlerin çalışmalarına yol gösterici olması da bekleniyor.

Çalışmanın Haziran 2022 itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları kapsamında ulaşım modları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi, erişilebilirlik, otomobil kullanımını azaltan tedbirler, şehirlerin hareketlilik haritasının çıkarılması, yayaya saygı gibi birçok konu da ele alınacak.

Planlar, ilerleyen dönemde diğer belirlenecek iller için de hazırlanacak.

Eskişehir ve Konya'da farkındalık eğitimleri yapıldı

Sürdürülebilir kentsel ulaşıma dikkati çekmek amacıyla projenin farkındalık eğitimleri, Avrupa Hareketlilik Haftası içinde, 16 Eylül'de Konya ve 21 Eylül'de Eskişehir'de yapıldı.

İLBANK tarafından ilgili tüm belediye paydaşlarının katıldığı eğitimlerde, katılımcılara Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Hazırlanması Projesi'ne ilişkin bilgilerin yanı sıra haftanın temasına da uygun olarak sürdürülebilir ulaşım ile güvenli ve sağlıklı hareketlilik alanında İLBANK tarafından yürütülen çalışmalar aktarıldı.

İLBANK yaklaşık 550 milyon avro büyüklüğünde toplam 40 proje yürütüyor

İLBANK, bu planlar haricinde uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen kredi destekleriyle kentsel hareketliliğe hizmet eden elektrikli araç alımı, raylı sistem altyapısı ve araç alımları, bisiklet ve yaya yolları ile akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonuna dönük çok sayıda projeyi de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda İLBANK tarafından Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla yaklaşık 550 milyon avro büyüklüğünde toplam 40 proje yürütülüyor.

Dünya Bankası, Eskişehir, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi 11:28 Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı 11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam 11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak 11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz 09:42 Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz

Son Dakika Haberleri
11:31 Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor         
11:32
8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu         
11:26
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Aşı karşıtlarını savunan Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım Aşı karşıtlarını savunan Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım         
11:13
Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim         
10:48
12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu         
10:44
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:42:06. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement