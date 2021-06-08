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Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı

08.06.2021 13:48
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı, System.String[]

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bir yıllık bir çalışmanın ardından Türkiye'de ilk defa ilçe bazlı 'Tarım Takvimi' oluşturdu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bir yıllık bir çalışmanın ardından Türkiye'de ilk defa ilçe bazlı 'Tarım Takvimi' oluşturdu. Normal bir takvimi andıran tarım takviminde Muğla'nın 13 ilçesinde hangi ürün ne zaman hangi mevsimde ekilecek, ne zaman hasadı yapılacak kalem kalem yazılı belge haline getirildi ve takvime bağlandı.

2020 yılında gayri safi milli hasılaya 12,5 milyar liralık bir katkı sağlayan Muğla'nın tarımsal ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve üreticinin el kitabı niteliği taşıyan 'Tarım Takvimi' basıldı. Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Kavaklıdere ilçesine kadar 13 ilçe için ayrı ayrı bastırılan 'Tarım Takvimi' üreticiler tarafından da büyük beğeni aldı.

Yaklaşık bir yıllık saha çalışması sonrası yazılı belge haline getirilen ve 'Tarım Takvimi' adı verilen çalışmada balıkçılık, bal, narenciye, örtü üstü ve örtü altı sebze yetiştiriciliği, nar, çilek, aromatik ürünler, ceviz, kestane gibi ürünlerin hangi mevsimde ekileceği, ne zaman hasadının yapılacağı kalem kalem tarım takviminde yer aldı.

"Mikro iklim bölgeleri var"

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın bir turizm kenti olmasının yanında aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu söyledi. İl Müdürü Saylak, "Muğla deniz seviyesinden 2 bin 500 metreye kadar yükseltisi olan, bin 480 kilometre sahili olan müthiş bir yeryüzü cenneti. Burada tarım takvimini hazırlarken amacımız son yıllarda iklim krizini bütün olumsuzlukları ile hissediyoruz ülkemizde ve tüm dünyada. Artık mikro iklim bölgeleri var. Dolayısı ile Muğla'nın 13 ilçesinde Dalaman'da avokado, mango yetiştirirken, Kavaklıdere ilçesinde kestane yetiştirebiliyoruz. Bu anlamda üreticilerimizin bu farklı iklim bölgeleri, ilçelerimizin farklı iklimsel koşulları göz önüne alınarak tek tek ay ay üretecekleri ürünlerin ne yapılması gerektiği, hangi ayda müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili teknik elemanlarımız uzun uğraşlar sonunda büyük bir emek ile 13 ilçe için ayrı ayrı tarım takvimini hazırladı. Buradaki hedefimiz artık geçen 10-20 yıl önceki bildiklerimizi unuttuk. Daha düne kadar avokadoyu, mangoyu, ejder meyvesini kimse bilmezken, şimdi Muğla önemli bir tropik meyve üretim merkezi haline geldi. Seydikemer'de Milas'ta muz yetiştiriyoruz, böğürtlen, ahududu yetiştiriyoruz Bodrum'da" dedi.

"Pandemide yeni çiftçiler ile tanıştık"

Pandemi döneminde önemli birikimler elde ettiklerinin altını çizen Saylak, "Pandemi bize şunu gösterdi. Bu dönemde birçok yeni çiftçimiz ile tanıştık. Muğla'da güzel ve inovatif ürünler yetiştirmek isteyen, aynı zamanda bu amaçla Muğla'ya gelen konuklarımıza yardımcı olsun amacı ile bu tarım takvimini hazırladık. Biz teknik arkadaşlarımız ile Cumartesi-Pazar demeden 7/24 sahadayız. Çiftçilerimizin ve üretenlerimizin yanındayız. Atalarımız 'söz uçar, yazı kalır' demiş. Biz de dijitalleşmenin olduğu bir dönemde tarihe de not düşmek adına bu görevi yaptık" dedi.

Muğla'dan gayri safi milli hasılaya 12,5 milyar lire tarımsal katkı

Muğla'nın çok önemli bir turizm kenti olduğunu, turizmin gelecekte başkenti olmaya aday bir il olduğunu belirten Saylak, bunun yanında Muğla'nın bir tarım kenti olduğunun altını çizdi. Saylak, "Bu güzel yeryüzü cennetinde Muğla aynı zamanda çok önemli bir turizm kenti. Turizmin başkenti olmaya aday bir kent. Ama tarımsal üretimin de 2020 yılında gayri safi milli hasılaya 12,5 milyar liralık katkısını da düşünecek olursak TÜİK rakamları ile tarımın da Muğla için bir başka sektör olduğunu görebiliriz. Biz Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları, Valimiz Orhan Tavlı Bey'in liderliğinde tarım ve turizmi rakip yapmadan birleştirerek sinerji oluşturarak agro turizm, tarım turizmi ve eko turizm adı altında daha da Muğla'mızı hak ettiği noktaya getirme çalışması ve gayreti içerisindeyiz" dedi. - MUĞLA

Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı
Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı

Türkiye, Turizm, Muğla, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk 'Tarım Takvimi' basıldı - Son Dakika Ekonomi


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