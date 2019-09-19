Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı Hüyük'e kurulacak
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Türkiye'nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı Hüyük'e kurulacak

1 saat önce

Türkiye'nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı'nın Hüyük ilçesine kurulacağı bildirildi.

Türkiye'nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı Hüyük'e kurulacak, System.String[]

Türkiye'nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı'nın Hüyük ilçesine kurulacağı bildirildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye kurulacak Tarım Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük projelerinin protokolünün imzalandığını belirtti.


Her iki projenin hayata geçirilmesi için Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı nezdinde yürüttükleri girişimlerin meyvelerini verdiğini aktaran Başkan Çiğdem açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun direktifleriyle ilçemizde yürütülecek projeler için hazırlıklara başlandı. Akademi Hüyük projemiz eski belediye hizmet binamızda faaliyete geçirilecek. Bunun için binada tadilat çalışmalarına başlandı. Projede teknoloji ve spor odaları, ek ders alınabilecek sınıflar olacak. En kısa sürede faaliyete geçirilebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hüyük Tarım Gençlik Kampı projemiz kapsamında ise 25 kerpiç ev inşa edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilçemize gönderdiği 200 öğrenci ve sporcuları bu proje kapsamında inşa edilecek kamplarda bir hafta süreyle misafir edeceğiz. Kampa katılacak öğrenciler ve sporcular burada tarım dersleri alacak, ilçemiz ekonomisine de bu projenin hayata geçirilmesi önemli ölçüde katkılar sunacak. Türkiye'deki ilk tarım ve gençlik kampı Hüyük'te kurulmuş olacak. Kampı oluşturmak için inşaat çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz."

Türkiye, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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