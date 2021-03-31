Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor

31.03.2021 12:03
Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor, System.String[]

Tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşturulacağı Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin Agropark Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşleticiliği A.Ş'nin (Mersin Agropark) alt yapı çalışmalarına başlandı.

Tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşturulacağı Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin Agropark Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşleticiliği A.Ş'nin (Mersin Agropark) alt yapı çalışmalarına başlandı.

Tarsus'a bağlı Alifakı ve Reşadiye mahallelerinde yaklaşık 800 dönüm alan üzerine kurulan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Üniversitesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve Bitki Islahçıları Alt Birliği'nin kurucu ortağı olduğu Mersin Agropark'ın alt yapı çalışmaları için inşaat ihalesi yapıldı. 7 firmanın iştirak ettiği ihalede en düşük teklif Akbaygrup Yapı A.Ş.'den geldi. Önümüzdeki hafta içinde sözleşme imzalanarak işin yer teslimi yapılması öngörülüyor.

"Tarımsal ihracatı artırmayı hedefliyoruz"

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mersin Agropark A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, "Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin ve Tarsus'a hayırlı olsun. Mersin Agropark ile tarım ve teknolojiyi buluşturarak yüksek katma değerli, verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirerek, Türkiye'nin tarımsal ihracatını artırmayı ve tarımda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceği tarımda. Özellikle son yaşanan pandemi salgını da tarım ve gıdanın önemliliğini ve stratejik değere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz çok heyecanlıyız. Mersin Agropark'ı bölgemiz için ülkemiz tarımı için çok önemsiyoruz. Tarımsal üretimdeki verimliliğimizi sanayi ve teknoloji ile buluşturup ihracatımızı istenilen düzeye çekmeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Ciddi yatırımcılar var, ilginin olması sevindirici. Biz de hazırlıklarımızı son süratle sürdürüyoruz" diye konuştu.

Neler üretilecek?

Mersin Agropark'ta milli tohum geliştirme ve bitki ıslahı başta olmak üzere nano teknoloji, tarımsal modern biyoteknoloji, modern sera teknolojileri ve topraksız yetiştiricilik, gıda işleme, sanayi ürünleri geliştirme, farklı şartlara uyum sağlayabilecek anaç ırk yapma, bitki koruma teşhis ve mücadele yöntemleri geliştirme, bitkisel atıkların değerlendirilmesi gibi birçok alanda çalışma yapılacak. - MERSİN

Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı         
12:04
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei