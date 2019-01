Türkiye'nin İlk Tarım ve Gıda Teknoparkı Mersin'de Kuruluyor

MERSİN (İHA) – Tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşturulacağı Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin'de kuruluyor.

Türkiye'nin tarımsal üretiminde üst sıralarda yer alan Mersin, tarım ve teknolojiyi buluşturarak, ülkenin tarım sektöründeki gücünü dünya genelinde artırmak için ilk adımı attı. Türkiye'de tarım ve gıda alanında ihtisaslaşmış ilk teknoparkı olma özelliği taşıyan Mersin Agropark'ın bir an önce hayata geçirilmesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede, 28 Kasım 2018'de Mersin Agropark Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşleticiliği A.Ş. kurulurken, Tarsus ilçesinin Ali Fakı ve Reşadiye mahallelerinde yaklaşık 800 dönüm alanın devlet tarafından tahsisi de Resmi Gazete'de yayımlanarak gerçekleşti. Şirket ortakları arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Üniversitesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve Bitki Islahçıları Alt Birliği yer alıyor.



"Tarımsal ihracatı artırmayı ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"



Mersin Agropark kurucularından MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, tarım ve gıda teknoparkının önemini ve özelliklerini İHA'ya anlattı. Tarım ve gıda alanında sektördeki tüm girişimcileri ve araştırmacıları bir araya getirerek ortak sinerji oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çakır, bu kapsamda verimliliği ve katma değeri yüksek, sağlıklı ürünler yetiştirilmesini sağlamak istediklerini söyledi. Çakır, böylece Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı ve tarımsal ihracatını artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Mersin Agropark'ta yapılacak tüm çalışmaların ihracat odaklı olduğunun altını çizen Çakır, şunları söyledi:



"Şu anda Türkiye, tarımsal üretimde dünyada ilk 5 ülke arasında yer almasına karşın, tarım ihracatı yüzde 5 civarında; çok düşük bir oran. Yüksek üretim yapıyoruz ama bu ürünlerimizi ihracatta değerlendiremiyoruz, değerlendirdiklerimizin de fiyatı düşük oluyor. Bizim hedefimiz, teknoparkta geliştirilecek yeni yöntemlerle katma değeri yüksek, sağlıklı ürünlerin verimliliğini artırarak, bu ihracat rakamını yüzde 30-40'lara çıkartmak."



Tarım ve gıda teknoparkı fikrinin, MTSO öncülüğünde yürütülen RİS Mersin Projesi kapsamında oluşturulan Tarım Platformu'nda doğduğunu anlatan Çakır, yapılan çalıştayın ardından da yola çıktıklarını kaydetti. Mersin'de agropark kurulması için 2008'den bu yana mücadele ettiklerini dile getiren Çakır, daha modern sistemle üretim yaparak, daha sağlıklı, katma değeri yüksek ürünler üretmek adına Amerika'daki Silikon Vadisi ya da Hollanda'daki Food Valley (Gıda Vadisi) teknoloji merkezlerinin büyümeleri noktasından hareket ettiklerini ifade etti.



"Yaklaşık 3 ay sonra müracaat alma konumuna gelebileceğimizi düşünüyorum"



Şirketin yılbaşından hemen önce kurulduğunu belirten Çakır, artık düzenleme aşamasına geçtiklerini söyledi. Artık 800 dönümlük arazi üzerinde planlama ve parselasyon işlemlerine geçtiklerini aktaran Çakır, "Teknoparka yakışan, özel sistemli, modern, teknolojik, kenti elektriğini üreten 6 bin metrekarelik bir bina yapacağız. Ayrıca 3 bin metrekaresi ofisler olmak üzere laboratuvarlar, sosyal tesisler olacak. Bunlar tamamlandıktan sonra teknoparkımızın reklamını yapacağız ve tahsisler için firmalara çağrılara başlayacağız. Yaklaşık 3 ay sonra müracaat alma konumuna gelebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bile ulusal firmalar dahil çok sayıda firmadan talep geliyor. Tamamlandığında bu taleplerin çok ciddi boyutlara ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.



"Milli tohum üretiminden nano teknolojiye kadar birçok alanda çalışma yapacağız"



"Mersin Agropark, Türkiye'nin tarım alanındaki ilk teknoparkı olacak" diyen Çakır, burada başta milli tohum geliştirme olmak üzere bitki ıslahı yapacaklarını, böylece yeni ürünler geliştirileceğini anlattı. Çakır, "Ayrıca, meyve ve sebzelerin kabuğundan çekirdeğine kadar her şeyinden faydalanacağımız sanayi ürünleri geliştirme, farklı şartlara uyum sağlayabilecek anaç ırk yapma, zararlılarla mücadele edebileceğimiz yeni teknik yöntemler geliştirme, bitkisel atıkların değerlendirilmesi gibi çok çeşitli çalışmalar yapacağız. Yenilebilir enerjinin tarımsal üretimde kullanılması da başka bir çalışma alanı olacak. Verimli sulama teknolojileri, nano teknoloji, tarımsal modern biyoteknoloji, bilişim ve mobilişim teknolojileri, modern sera teknolojileri, topraksız yetiştiricilik, örtü altı yetiştiriciliği, hasatta yeni yöntemler, gıda işleme, muhafaza ve ambalaj teknolojileri, bitki koruma teşhis ve mücadele yöntemleri geliştirme, tarımsal mekanizasyon ve sulama teknolojileri, ürünün raf ömrünü uzatmak, ulaşım ve depolamayla ilgili farklı simülasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yani agroparkta ürünün toplanmasından lojistiğine kadar her aşamasında çalışma yapılabilecek" diye konuştu.



"Kimse farkında değil ama biz çok heyecanlıyız"



Türkiye için çok farklı ve önemli bir çalışmasının içinde olduklarını vurgulayan Çakır, "Kimse farkında değil ama biz bu konuda çok heyecanlıyız. Türkiye'nin geleceği tarımda. Artık ülkeler tarım ürünlerini ihraç ederken önce kendilerine yetecek miktarı göz önünde bulunduruyor. Uzun yıllar sonra tarımda bir kıtlık olacak. Bizim de buna önlem alıp, kendi ürünlerimizi kendimize yetecek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu proje Türkiye için gerçekten çok önemli. Teknoloji için Silikon Vadisi neyse ya da gıda için Food Valley neyse Mersin Agropark da tarım için bu olacak. Bu kadar kıymetli ve önemli olacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

