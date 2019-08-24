Türkiye'nin ilk teknoparkı 'teknoloji üssü' oldu
42 dakika önce
Türkiye'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssü haline geldi.
Türkiye'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssü haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:35
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