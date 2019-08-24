Türkiye'nin ilk teknoparkı 'teknoloji üssü' oldu

Türkiye 'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent , özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssü haline geldi.

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Ahmet Davutoğlu: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz

Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?