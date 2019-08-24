Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk teknoparkı 'teknoloji üssü' oldu
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Türkiye'nin ilk teknoparkı 'teknoloji üssü' oldu

42 dakika önce

Türkiye'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssü haline geldi.

Türkiye'nin ilk teknoparkı 'teknoloji üssü' oldu, System.String[]

Türkiye'nin ilk teknoparkı ODTÜ Teknokent, özgün helikopterden yerli insansız hava araçlarına, milli uydudan yerli savaş uçağına kadar birçok teknolojinin geliştirildiği teknoloji üssü haline geldi.

ODTÜ Teknokent, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:35 
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