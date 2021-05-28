TÜRKİYE'NİN İLK TEMATİK 'FATİH SULTAN MEHMET MÜZESİ, EDİRNE'DE AÇILDI - Son Dakika

EDİRNEde, 'Saatli Medrese' olarak bilinen ve 3 yıllık restorasyon sürecinin ardından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Fatih Sultan Mehmet Müzesi törenle açıldı. Fatih'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen ve adına Türkiye'de ilk defa açılan tematik müze olma özelliği taşıyan müzenin açılışına katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Fatih Sultan Mehmet'in manevi şahsiyetine duyduğumuz vefa borcunu kısmen de olsa yerine getirmenin memnuniyeti içerisindeyiz" dedi.

Edirne'de, 2. Murat tarafından yaptırılan Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese'nin, 3 yıllık restorasyon süreci 2019 yılında tamamlandı. Tarihi bina için Edirne Valiliği müze olması konusunda harekete geçerek İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak bugün kapılarını açan müze için Edirne Valiliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında, geçtiğimiz yıl temmuz ayında tarihi yapıda iş birliği protokolü imzaladı. Aradan geçen 9 ayın ardından, yapımı tamamlanan müze Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile davetlilerin katıldığı törenle bugün açıldı.

REKTÖR ANDI: BÖYLE BÜYÜK BİR ŞAHSİYETİ TOPLUMA İYİ ANLATMALIYIZ

Açılış töreninde konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Andı, Fatih'e olan vefa borcunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Andı, "Büyük milletlerin büyük tarihleri olur ve büyük tarihleri o milletlerin yetiştirdiği büyük şahsiyetler yapar. Bizim milletimiz bu açıdan doğrusu çok bereketli bir millettir. Yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin içerisinde de Fatih Sultan Mehmet herhalde ilk başta gelenlerden bir tanesidir. Hem bu toplumun hem de dünyanın tarihini etkilemiş bir şahsiyettir. Bu tür büyük şahsiyetler kendi yaşadığı çağları, dönemlerini yapan, kuran şahsiyetlerdir ama onların bir başka misyonları da kendi zamanlarından bugüne kadar bu etkilerini devam ettirmeleridir. Fatih Sultan Mehmet de en az kendi çağındaki inşa edici rolü kadar, kimliği kadar bugün toplumumuzu yapan şahsiyetler arasındadır. O nedenle böyle büyük, etkili işlevsel bir şahsiyeti bugünün insanlarına, gençlerine ne kadar iyi anlatabilirsek o kadar topluma hizmet adına büyük bir iş yapmış oluruz" dedi.

'GÜNÜMÜZÜN TEKNOLOJİSİNİ DE KULLANAN ÇOK FARKLI BİR MÜZE'

Müzenin Fatih adına açılan ilk müze olması nedeniyle büyük bir işlev yükleneceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, "İnsanlar akıllarıyla olduğu kadar bu çağda gözleriyle de düşünüyor. Müze dediğimiz olgu, klasik anlamda geçmiş zamanların kabulleri anlamında doğrusu sempatik gelmez insanlara. Çünkü müze, aktüel zamanın işlevselliğinden düşmüş arkaik objeleri, metinleri, eserleri bünyesinde taşıyan bir kurumdur. Görsel teknoloji, görsel kültürün imkanları, bugün müzeleri sosyal hayatımızın içerisine çok daha aktif olarak dahil etme fırsatını bize vermektedir. İşte bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin bugünün görsel teknolojilerini de kullanarak çok farklı bir müze konsepti içerisinde teşekkül etmiş olması doğrusu çok sevindiricidir. Bundan sonra Edirne'de açılacak diğer müzelerin de bu başlangıcın da devamı niteliğinde teşkil etmesi Edirne gibi çok güzide bir şehrimizi gerek kültür turizminin gerekse de entelektüel ilgilerin odağı haline getirmesi çok memnuniyet vericidir" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ AKSAL: EDİRNE'DEN DAHA DOĞRU BİR YER OLAMAZDI

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Fatih'in müzesinin Edirne'den daha doğru başka bir yerde açılamayacağını belirtti. Aksal, "Yarın 29 Mayıs, İstanbul'un Fethi. Edirne'de doğmuş, peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fatihi, bizlerin için de ne büyük gururdur ki İstanbul'un fethi Edirne'de başlamış, bütün planları Edirne'de yapılmış ve İstanbul fethedilmiş. Bugün burada Fatih Sultan Mehmet'in müzesinin açılışını yapıyoruz. Herhalde Edirne'den daha doğru bir şehir, bu mekandan daha anlamı bir şehir bu müze için olamazdı" ifadelerini kullandı.

VALİ CANALP: FATİH SULTAN MEHMET MÜSTESNA BİR ŞAHSİYETTİR

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Fatih Sultan Mehmet'e olan vefanın bir yansıması olarak Türkiye'de ilk defa adına bir müze açmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Canalp, "Fatih Sultan Mehmet müstesna bir şahsiyet. Bu müstesna şahsiyet nasıl yetişmiş? Fatih'i yetiştiren burası. Her insan içinde yetişmiş olduğu kültürün bir yansımasıdır, coğrafyanın bir yansımasıdır. Fatih de bu coğrafyanın, iklimin, Edirne'nin yansıması olan bir şahsiyettir aynı zamanda. Fatih'in ilk eğitimlerini aldığı medresedir burası. Dolayısıyla Fatih'i yetiştiren iklim olduğu için de coğrafya olduğu için de Fatih'in ilk defa Türkiye'de müzesini açan il de Edirne olmalıydı. Biz Edirne ve Edirneliler olarak da bu gururu sonsuza kadar yaşayacağız" dedi.

FATİH'İN HAYATINDAN KESİTLER VE SİLİKON HEYKELLER BULUNUYOR

Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan altmış figürün yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırılan müze, ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Dioramalarda Saatli Medrese'nin inşası, Edirne Yeni Saray'daki Kum Kasrı ve Babüssaade, savaş kulesi, şahi topun dökümü gibi temalar işlendi. Müzede Sultan II. Murad, Hüma Sultan, Şehzade Mehmed, Fatih Sultan Mehmet, Molla Gürani gibi dönemin tarihsel şahsiyetleri üç boyutlu modellenerek, döneme uygun kıyafetlerle giydirildi.

FETİH ORDUSUNUN MİNYATÜRÜ YAPILDI

Müzenin avlu kısmında ise Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkan fetih ordusunun 1/200 ölçekte pirinçten imal edilen maketi, yazlık dershanede ise sarkıtılmış metal kürelerden tasarlanan Fatih enstalasyonu yer alıyor. Müzede çocuk ziyaretçiler için de Saatli Medrese maketi ve diğer tematik yap bozların bulunduğu bir aktivite odası bulunuyor.