Tarih TV; Kablo TV 51. kanal, Tivibu 2 & 101. kanal ve TV+ 96. kanalda yayınlanacak. İzleyiciler, Tarih TV'nin içeriklerini platformların durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi özelliklerini kullanarak da izleme imkanına sahip olacak.

Tarih TV'den yapılan açıklamada, Türk tarihinin dönüm noktaları, dünyaya yön veren olaylar ve daha birçok önemli gelişmelerin izleyiciyle buluşturulacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Taşağıl, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin İlk Tarih Kanalı 30 Ağustos'ta Yayına Başlayacak - Son Dakika

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