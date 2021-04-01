Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu "Vezir" ve "Narlı" oldu - Son Dakika

Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu "Vezir" ve "Narlı" oldu

01.04.2021 13:54

Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu "Vezir" ve "Narlı" oldu Bu tohumların 'uyuşturucu' özelliği yok Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli kenevir olma özelliğine sahip "Narlı" ve "Vezir" Türkiye'nin ilk tescilli...

Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu "Vezir" ve "Narlı" oldu

Bu tohumların 'uyuşturucu' özelliği yok

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli kenevir olma özelliğine sahip "Narlı" ve "Vezir" Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu oldu.

2 yıl önce ocak ayında tescil edilmesi için başvurulan Narlı ve Vezir adında kenevir tohumu çeşitlerinde tescil çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar sonunda Türkiye'nin ilk ve yerli milli kenevir olma özelliği taşıyan Narlı ve Vezir kenevir tohumuna tescil belgesi verildi. Endüstriyel anlamda birçok farklı sektörde kullanılabilen bu tohumların uyuşturucu özelliği bulunmuyor.

Tescil süreci hakkında bilgi veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Ülkemizde kenevir tarımı uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu coğrafyaya kenevir gelmeden öncede kenevir tarımı yapılmaktaydı. Bizim ülke olarak tescilli kenevir çeşidimiz yoktu. Tüm özellikleri ortaya konmuş, adı olan özellikleri bilinen standart üretime uygun çeşit anlamına gelmektedir. Tarımda başlangıç tohumdur. O bakımdan tohumdaki standart ile başlamak istedik. 2013 yılında ülkemiz kenevir genetiklerinde güncel şartlara uygun, endüstriyel anlam taşıyan, uyuşturucu madde oranı olmayan çeşit üretebilir miyiz diye başlamış olduk. Çalışmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun'da bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber başladık. Bu çalışma daha sonra TÜBİTAK tarafından desteklendi. Çalışmalarımızın ilk ürünü 2019 yılı Ocak ayında ara öğün olarak 2 adayımızı tescile sunmuş olduk. Tescil çalışmaları 2 yıl sürdü. 2 yılın sonunda 2 adayımız uygun bulundu ve isimlerini Vezir ve Narlı demek suretiyle tohumlarımızı tescil ettirmiş olduk" dedi.

"Türkiye'nin ilk tescilli kenevir çeşitleridir"

Başka amaçlar için kullanılabilecek kenevir adaylarının da olduğu söyleyen Prof. Dr. Selim Aytaç, "Elimizde ileriki yıllarda değişik amaçlı uygun alabilecek örnekler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Yakın gelecekte başka amaçlar için kullanılabilecek olan ilaç amaçlı, gıda amaçlı olarak kullanılabilecek çeşitli adaylarımız da var. Yakın gelecekte bunlar için de başvuru yapacağız. OMÜ Kenevir Araştırma Enstitüsü'nün görevi sadece tohum tescil yapmak değil. Ancak birinci amacının bu olduğunu varsayarak başlamış olduk. Vezir ve Narlı adında çeşitlerimiz olduktan sonra önce Samsun sanayisi, sonra ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda değişik AR-GE çalışmalarına girdik. Vezir ve Narlı ile gıda çalışmaları başlattık. Kenevir sütü, kenevir poğaçası gibi çalışmaları başlattık. Yakın zamanda keneviri ilaç olarak kullanabilme imkanlarında çalışacağız. Bizim burada 3 anabilim dalı var. Tarım ve ıslah, yem ve ilaç, sanayi ve pazarlamadır. Kenevirle ilgili bütün sektörlerle AR-GE ve üretim anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu Vezir ve Narlı oldu
Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu Vezir ve Narlı oldu
Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu Vezir ve Narlı oldu
Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu Vezir ve Narlı oldu
Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu Vezir ve Narlı oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Kenevir, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu 'Vezir' ve 'Narlı' oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca "kurgu" bahanesine sığındı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Genç kıza Genç kıza "platonik aşk dehşeti" yaşatan zanlıya, "bıçak öldürmeye elverişli değil" savunması Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek         
14:08
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Platonik aşık olduğu genç kızı yaralayan saldırganın avukatından pes dedirten savunma: Bıçak öldürmeye elverişli değil Platonik aşık olduğu genç kızı yaralayan saldırganın avukatından pes dedirten savunma: Bıçak öldürmeye elverişli değil         
13:18
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi         
10:38
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 14:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu "Vezir" ve "Narlı" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei