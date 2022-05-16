Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan "Samandere Şelalesi" doğasıyla cezbediyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan "Samandere Şelalesi" doğasıyla cezbediyor

16.05.2022 13:34
Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan "Samandere Şelalesi" doğasıyla cezbediyor

Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan "Samandere Şelalesi" doğasıyla cezbediyorDÜZCE "Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce'de bulunan Samandere Şelalesi, hem zengin bitki örtüsü hem de çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan "Samandere Şelalesi" doğasıyla cezbediyor

DÜZCE "Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce'de bulunan Samandere Şelalesi, hem zengin bitki örtüsü hem de çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan Samandere Şelalesi, zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin tabiat koruma parkı alanında ilk tescil edilen tabiat anıtı olması bakımından ayrı bir öneme sahip olan şelale, doğal ve zengin bitki örtüsüyle bölgeye gelenlere doğayla iç içe olma imkanı sunuyor. Debisi en yüksek şelalelerden biri olan Samandere Şelalesi'nde, suyun çok hızlı ve sert düşmesinden dolayı, jeologların "dev kazan" halkın da "cadı kazanı" adını verdikleri çukurlar oluşuyor. Çavlan, çağlayan ve dev kazan gibi ilginç jeolojik özelliklere sahip olan Samandere Şelalesi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Şelalenin doğasına hayran kalan Düzce Üniversitesi öğrencisi Emel Taş, "Arkadaşlarımla birlikte Samandere Şelalesi'ne geldik. Şelale, doğal güzellikleriyle ve değişik özellikleriyle gerçekten çok güzel bir yapıya sahip. Burada cadı kazanı ve yürüyüş yolu var, onlar da çok güzel. Bu hafta sonunu Samandere Şelalesi'nde değerlendirmek istedik. Fotoğraf çekmek için de güzel bir yer. Herkese burayı önerebilirim" dedi.

Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan Samandere Şelalesi doğasıyla cezbediyor
Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan Samandere Şelalesi doğasıyla cezbediyor
Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan Samandere Şelalesi doğasıyla cezbediyor
Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan Samandere Şelalesi doğasıyla cezbediyor

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Türkiye, Düzce, Bitki, cadı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk tescilli tabiat anıtı olan 'Samandere Şelalesi' doğasıyla cezbediyor - Son Dakika


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